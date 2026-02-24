Casa Sollievo: proclamato lo stato di agitazione del personale

Le Segreterie Territoriali FP CGIL, CISL FP, UIL FPL, FIALS e NURSING UP hanno proclamato nuovamente lo stato di agitazione del personale della Fondazione Casa Sollievo della Sofferenza, a seguito di persistenti criticità organizzative e contrattuali.

Già il 28 novembre 2025 era stato proclamato uno stato di agitazione, seguito dalla procedura di raffreddamento e conciliazione presso la Prefettura di Foggia il 16 dicembre 2025, conclusasi senza esito. Nonostante un tentativo di ripresa del dialogo formalizzato il 27 dicembre 2025 presso il Comitato SEPAC regionale, le promesse di attuazione degli impegni non sono state rispettate.

Tra le principali inadempienze rilevate:

Mancata piena applicazione del CCNL Sanità Pubblica 2022/2024 , sia sotto il profilo economico sia normativo;

, sia sotto il profilo economico sia normativo; Non attuazione del nuovo sistema di classificazione del personale con il passaggio alle Aree funzionali, mantenendo l’obsoleto schema a categorie;

con il passaggio alle Aree funzionali, mantenendo l’obsoleto schema a categorie; Mancata corresponsione dei Differenziali Economici Professionali (DEP) per il 2024 e l’anno in corso, con ripercussioni economiche e motivazionali;

(DEP) per il 2024 e l’anno in corso, con ripercussioni economiche e motivazionali; Non erogazione del saldo delle risorse di incentivazione 2025 e mancata attivazione dei monitoraggi trimestrali concordati con le Organizzazioni Sindacali;

e mancata attivazione dei monitoraggi trimestrali concordati con le Organizzazioni Sindacali; Mancato riconoscimento dell’ indennità per malattie infettive prevista per il personale esposto a rischio biologico durante l’emergenza COVID-19;

prevista per il personale esposto a rischio biologico durante l’emergenza COVID-19; Gestione unilaterale dei turni di lavoro e dell’attività libero-professionale, senza confronto sindacale;

e dell’attività libero-professionale, senza confronto sindacale; Criticità sulla sicurezza e gestione dei carichi di lavoro , aggravate da una riduzione organica di 182 unità dal 2023;

, aggravate da una riduzione organica di 182 unità dal 2023; Mancata definizione del sistema incentivante 2026 e assenza di adeguamento del buono pasto al contesto economico attuale.

Le Organizzazioni Sindacali sottolineano che non si tratta di richieste di privilegi, ma della piena applicazione del contratto collettivo nazionale e del rispetto degli impegni formalmente assunti.

Per tali motivi viene richiesto a Sua Eccellenza il Prefetto di Foggia di attivare con urgenza la procedura di raffreddamento e conciliazione ai sensi della Legge 146/1990, modificata dalla Legge 83/2000. In mancanza di risposte concrete, le sigle sindacali si riservano di intraprendere ulteriori iniziative di mobilitazione nel rispetto della normativa vigente.