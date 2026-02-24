SAN GIOVANNI ROTONDO – Nuova tensione sul fronte dei rapporti di lavoro alla Casa Sollievo della Sofferenza. Con una nota ufficiale del 24 febbraio 2026, il Direttore Generale dell’IRCCS fondato da Padre Pio, Dr. Gino Gumirato, interviene per chiarire la posizione della Fondazione in merito alla regolamentazione contrattuale del personale socio-sanitario, dopo le diffide e le iniziative annunciate da alcune sigle sindacali e da lavoratori.

La comunicazione, indirizzata ai rappresentanti delle organizzazioni sindacali, agli organismi regionali e ai vertici della Regione Puglia, fa riferimento all’incontro tenutosi il 27 dicembre 2025 presso la sede della Regione e al verbale sottoscritto in quella sede. Al centro della vicenda vi è l’applicazione dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro (CCNL) al personale della struttura e le presunte differenze retributive derivanti dal rinnovo del triennio 2022-2024, che ha aggiornato le condizioni economiche rispetto al precedente periodo 2019-2021.

Secondo quanto riportato nella nota, la Fondazione evidenzia di aver ricevuto numerose diffide stragiudiziali da parte di lavoratori e di essere venuta a conoscenza, anche attraverso la stampa, dell’intenzione di promuovere azioni legali per il riconoscimento di differenze retributive. Una prospettiva che, secondo la Direzione, rischia di compromettere l’equilibrio dell’accordo raggiunto a fine dicembre.

Nel verbale del 27 dicembre 2025 – richiamato nel documento – le parti si sarebbero impegnate reciprocamente su specifici punti. Da un lato, la Fondazione si sarebbe impegnata a revocare la decisione di applicare, a partire dal 1° marzo 2026, determinati contratti collettivi adottati il 28 febbraio 2026, tra cui quelli relativi al personale dirigente sanitario, professionale, tecnico e amministrativo e quelli del personale delle strutture sanitarie associate AIOP-ARIS. Dall’altro, le organizzazioni sindacali avrebbero assunto l’impegno a revocare o rinunciare a iniziative, comprese eventuali azioni giudiziarie.

La Direzione sottolinea tuttavia come tali reciproche rinunce fossero subordinate a un passaggio ritenuto decisivo: il raggiungimento di un accordo con Regione Puglia e ASL Foggia finalizzato a garantire le risorse necessarie per far fronte ai crediti maturati dai lavoratori nei confronti della Fondazione. In altre parole, la sostenibilità economica dell’intesa sarebbe stata condizione imprescindibile per la sua attuazione.

Il nodo, oggi, riguarda proprio questo punto. La nota precisa che qualora dovessero essere notificati decreti ingiuntivi o avviate azioni giudiziarie, verrebbe meno la condizione di temporanea rinuncia alle vie legali prevista dall’accordo del 27 dicembre. In tal caso, l’intesa si considererebbe superata e la Fondazione si riterrebbe libera di applicare i contratti collettivi richiamati con decorrenza 1° giugno 2026. Una presa di posizione netta, che di fatto rimette al centro il tema della tenuta economica del sistema e del ruolo della Regione nel garantire le coperture finanziarie. Sullo sfondo resta la questione delle differenze retributive rivendicate dal personale socio-sanitario, in un contesto già segnato da anni di complessità contrattuali e da un delicato equilibrio tra natura privata della Fondazione e funzione pubblica svolta dall’IRCCS.

La partita, ora, si gioca su un doppio binario: da un lato il confronto istituzionale tra Fondazione, Regione e ASL; dall’altro il rapporto con i lavoratori e le organizzazioni sindacali, chiamati a decidere se mantenere la linea del dialogo o percorrere la strada del contenzioso.