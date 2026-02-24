Edizione n° 5987

BALLON D'ESSAI

BASSETTI LATTINE // Lattine nei supermercati vietate, Bassetti: «Rischio tumori e problemi di fertilità»
24 Febbraio 2026 - ore  09:54

CALEMBOUR

CALA M5S DI CONTE // Sondaggi: arretra il M5S, Calenda supera Vannacci tra i partiti minori
24 Febbraio 2026 - ore  09:57

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Gargano // Caso Orlandi, in Puglia l’avvocata Sgrò: la lotta per la verità continua

LAURA SGRO' Caso Orlandi, in Puglia l’avvocata Sgrò: la lotta per la verità continua

Sabato 28 febbraio e domenica 1° marzo, a Vico, evento con l'opera teatrale "Pietro Orlandi, fratello"

Caso Orlandi, in Puglia l'avvocata Sgrò: la lotta per la verità continua

Caso Orlandi, in Puglia l'avvocata Sgrò: la lotta per la verità continua

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
24 Febbraio 2026
Gargano // Manfredonia //

VICO DEL GARGANO (FG) – Non è mai più tornata a casa Emanuela Orlandi. Quando si persero le sue tracce, il 22 giugno del 1983, aveva 15 anni: ne sono passati 43 da allora, ma la verità su questa drammatica e complessa vicenda non è ancora emersa. Chi si è sempre battuto per trovare verità e giustizia su questa storia è Pietro Orlandi. All’epoca dei fatti, il fratello di Emanuela aveva 26 anni. Oggi ne ha 69, non ha mai smesso di lottare, scontrandosi con silenzi, bugie, depistaggi e ipocrisie. Un cammino difficilissimo che è descritto e ripercorso da un’opera teatrale scritta e diretta da Giovanni Franci, magistralmente interpretata da Valerio Di Benedetto.

L’opera s’intitola “Pietro Orlandi, fratello” e andrà in scena a Vico del Gargano, sabato 28 febbraio e domenica 1° marzo, nell’ambito del Festival del Teatro Popolare: inizio dello spettacolo alle 19.30, sipario alle 20.15. Gli organizzatori hanno invitato Pietro Orlandi per le serate all’auditorium Lanzetta, ma il fratello di Emanuela sarà impegnato proprio sabato 28 febbraio a Brescia, dove si terrà un incontro pubblico sul mistero che da 43 anni attende verità e giustizia. Domenica 1° marzo, alla serata di replica dello spettacolo, sarà presente a Vico del Gargano l’avvocata Laura Sgrò, legale della famiglia Orlandi.

IL CASO ORLANDI OGGI. Attualmente, il caso di Emanuela Orlandi è oggetto di tre inchieste che coinvolgono diverse autorità: la Procura della Repubblica di Roma, la Magistratura Vaticana, la Commissione Parlamentare d’inchiesta. A metà gennaio 2026, si è tenuto un incontro riservato tra la Procura di Roma e la Commissione Parlamentare per coordinare gli sforzi e evitare sovrapposizioni nelle audizioni dei testimoni. Per la prima volta nella storia, nel gennaio 2023, il Vaticano ha aperto un’indagine interna ufficiale di cui è responsabile il Promotore di Giustizia dello Stato della Città del Vaticano, Antonio Diddi, che ha cominciato a scambiare atti ufficiali con la Procura di Roma per garantire collaborazione con lo Stato italiano.

Il caso di Emanuela Orlandi sta attraversando una fase di intensa attività giudiziaria e parlamentare, caratterizzata da nuove iscrizioni nel registro degli indagati e indagini sul campo a Roma. L’evento in programma a Vico del Gargano coincide con una nuova fase delle indagini sul caso, caratterizzate da un’accelerazione tra la fine del 2025 e l’inizio del 2026. La presenza e l’intervento dell’avvocata Laura Sgrò rappresentano l’occasione di fare il punto sulla ricerca della verità per un caso, quello di Emanuela Orlandi, che da troppi anni attende giustizia.

Caso Orlandi, in Puglia l'avvocata Sgrò: la lotta per la verità continua

1 commenti su "Caso Orlandi, in Puglia l’avvocata Sgrò: la lotta per la verità continua"

  1. Bravissimi 👏
    Anche se ormai in TV purtroppo non li si vede più a lei e a Pietro, da quando il povero Andrea Purgatori è stato ucciso
    (Curare delle ischemie con la chemioterapia, asserendo di averle scambiate per metastasi, al paese mio è omicidio)

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CASINO ONLINE NON AAMS

CASINO NON AAMS

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

“L’emozione sorge laddove corpo e mente si incontrano.” Eckhart Tolle

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO