Nel giorno del suo compleanno (Francesco Baiano, detto Ciccio, è nato a Napoli 24 febbraio 1968),, il ricordo di un bomber che era molto più di un attaccante. E che oggi, più che mai, racconta cosa manca al Foggia.

Ci sono giocatori che segnano gol. E poi ci sono giocatori che segnano un’epoca.Francesco “Ciccio” Baiano appartiene senza esitazioni alla seconda categoria. Nel giorno del suo compleanno, Foggia non celebra solo un ex attaccante: celebra un simbolo, un frammento indelebile di quella rivoluzione calcistica chiamata Zemanlandia.

Baiano non era soltanto il terminale offensivo del 4-3-3 più spregiudicato d’Italia. Era il movimento continuo, l’attacco della profondità, il coraggio di chi non aveva paura di sbagliare perché sapeva che avrebbe avuto un’altra occasione trenta secondi dopo. Era l’istinto che diventava spettacolo.

Con Signori e Rambaudi formava un tridente che sembrava uscito da un videogioco. Ma dietro quei gol c’era un’idea: pressing alto, verticalità feroce, difesa altissima e un’identità chiarissima. Baiano era il volto sorridente di quella follia organizzata. Non era solo tecnica, era fame. Non era solo velocità, era convinzione.

Il suo Foggia non entrava in campo per difendersi: entrava per imporre il proprio gioco. Anche contro le grandi. Anche a San Siro. Anche contro chi, sulla carta, era più forte. Ed è questo che oggi fa la differenza nel ricordo. Guardare indietro non deve essere un esercizio nostalgico sterile. Ma è impossibile non notare la distanza tra quel Foggia e quello che oggi vive una fase complessa, fragile, spesso smarrita.

Oggi il Foggia fatica a trovare identità. Allora l’identità era tutto. Oggi si percepisce incertezza. Allora si respirava entusiasmo. Oggi si cerca solidità.

Allora si cercava grandezza. Non è solo una questione di categoria o risultati. È una questione di spirito. La Zemanlandia non era solo un sistema di gioco: era una dichiarazione di intenti. Era dire al calcio italiano: “Noi siamo questo. Prendere o lasciare”. Baiano era l’incarnazione perfetta di quel messaggio.

Nel giorno del suo compleanno, il modo migliore per celebrarlo non è soltanto ricordare i gol o le esultanze. È chiedersi cosa rappresentava. Rappresentava coraggio. Rappresentava leggerezza dentro la fatica. Rappresentava l’idea che anche una piazza di provincia potesse diventare laboratorio, spettacolo, orgoglio. Il Foggia di oggi ha bisogno di ritrovare quello spirito prima ancora dei punti in classifica. Ha bisogno di tornare a essere riconoscibile, credibile, affamato. Perché le crisi passano. Le identità restano. E Ciccio Baiano, con quei movimenti in diagonale e quell’istinto da rapace d’area, continua a ricordarci che Foggia, quando vuole, può essere molto più di una squadra in difficoltà: può essere un’idea che illumina. Buon compleanno, Ciccio. Zemanlandia non è solo un ricordo. È una lezione.