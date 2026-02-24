Da Sanremo al mondo: il viaggio artistico di Leda Battisti

In occasione del compleanno della straordinaria cantautrice Leda Battisti, esclusa quest’anno dal cast del Festival di Sanremo con il brano “A ritmo di un flamenco”, un vero inno all’amore e un caleidoscopio di suoni, ritmo e passione, vogliamo ricordarla attraverso i suoi numerosi successi e le partecipazioni alla kermesse che le hanno regalato grande popolarità, anche grazie all’intuito del suo scopritore e talent scout Pippo Baudo.

Artista apprezzata anche all’estero, Leda Battisti ha firmato canzoni diventate hit internazionali. Straordinaria chitarrista, nel corso della sua prestigiosa carriera ha collaborato con grandi nomi della musica italiana e internazionale.

Ha ricevuto importanti premi e riconoscimenti, partecipando a due edizioni del Festival di Sanremo: alla sua prima partecipazione si classificò terza, conquistando anche il Premio della Critica. Dischi d’oro, tournée internazionali e numerose apparizioni televisive, in Italia e all’estero, arricchiscono il suo percorso artistico. La sua discografia, pubblicata da Sony Music/Epic, è uscita anche in Spagna, Grecia, America e Sudamerica.

Notata dalla Real World di Peter Gabriel, fu invitata in Inghilterra per partecipare, insieme a Samuele Bersani, agli Stadio, a Carlo Verdone e a David Rhodes, alla realizzazione della colonna sonora del film d’animazione La gabbianella e il gatto di Enzo D’Alò, interpretando la canzone della piccola gabbianella. Nel film d’animazione Pinocchio, presentato anche ai festival di Venezia e Roma, D’Alò le affidò il ruolo della Fata Turchina. In quell’occasione nacque la lunga collaborazione artistica con Lucio Dalla, autore delle musiche del film.

Tra i riconoscimenti più cari all’artista, il premio ricevuto dalle mani di Domenico Modugno come “Miglior giovane cantautrice”.

Oltre alle tournée, Leda è impegnata in nuovi progetti musicali: da tempo è in sala d’incisione per la realizzazione di brani e arrangiamenti del nuovo album. Ha composto autentiche poesie in musica, interpretate con la sua voce intensa e raffinata, e ha firmato la colonna sonora del film Tornatore’s Way del regista Paolo Galassi, oltre a successi come “Il Tatuaggio”, “Parla più piano” e il recente singolo “Sole, mare e vento”.

Il nuovo tour estivo partirà dalla Puglia il prossimo giugno, dopo un anno di assenza dalle scene dovuto alla dolorosa perdita dell’amato padre e a un grave incidente che l’ha colpita di recente. Sarà un tour acustico in cui la cantautrice ripercorrerà i suoi più grandi successi, interpretando dal vivo, con la sua inseparabile chitarra, anche brani di Sting, Gloria Gaynor, Antonella Ruggiero, Lucio Dalla, Lucio Battisti e molti altri.