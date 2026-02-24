Edizione n° 5986

BALLON D'ESSAI

FOGGIA CASILLO // Foggia ko a Crotone, Casillo carica l’ambiente: “Non ci arrendiamo. Uniti fino all’ultimo respiro”
23 Febbraio 2026 - ore  15:10

CALEMBOUR

LUCIANO CAPASSO // Tragedia sulle Alpi svizzere: Luciano Capasso travolto da una valanga di livello 4
23 Febbraio 2026 - ore  09:00

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Attualità // Da Sanremo al mondo: il viaggio artistico di Leda Battisti

BUON COMPLEANNO LEDA Da Sanremo al mondo: il viaggio artistico di Leda Battisti

Il nuovo tour estivo partirà dalla Puglia il prossimo giugno

Da Sanremo al mondo: il viaggio artistico di Leda Battisti

Da Sanremo al mondo: il viaggio artistico di Leda Battisti

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
24 Febbraio 2026
Attualità // Spettacoli //

In occasione del compleanno della straordinaria cantautrice Leda Battisti, esclusa quest’anno dal cast del Festival di Sanremo con il brano “A ritmo di un flamenco”, un vero inno all’amore e un caleidoscopio di suoni, ritmo e passione, vogliamo ricordarla attraverso i suoi numerosi successi e le partecipazioni alla kermesse che le hanno regalato grande popolarità, anche grazie all’intuito del suo scopritore e talent scout Pippo Baudo.

Artista apprezzata anche all’estero, Leda Battisti ha firmato canzoni diventate hit internazionali. Straordinaria chitarrista, nel corso della sua prestigiosa carriera ha collaborato con grandi nomi della musica italiana e internazionale.

Ha ricevuto importanti premi e riconoscimenti, partecipando a due edizioni del Festival di Sanremo: alla sua prima partecipazione si classificò terza, conquistando anche il Premio della Critica. Dischi d’oro, tournée internazionali e numerose apparizioni televisive, in Italia e all’estero, arricchiscono il suo percorso artistico. La sua discografia, pubblicata da Sony Music/Epic, è uscita anche in Spagna, Grecia, America e Sudamerica.

Buon compleanno Leda 1 3
Buon compleanno Leda 1 3

Notata dalla Real World di Peter Gabriel, fu invitata in Inghilterra per partecipare, insieme a Samuele Bersani, agli Stadio, a Carlo Verdone e a David Rhodes, alla realizzazione della colonna sonora del film d’animazione La gabbianella e il gatto di Enzo D’Alò, interpretando la canzone della piccola gabbianella. Nel film d’animazione Pinocchio, presentato anche ai festival di Venezia e Roma, D’Alò le affidò il ruolo della Fata Turchina. In quell’occasione nacque la lunga collaborazione artistica con Lucio Dalla, autore delle musiche del film.

Tra i riconoscimenti più cari all’artista, il premio ricevuto dalle mani di Domenico Modugno come “Miglior giovane cantautrice”.

Oltre alle tournée, Leda è impegnata in nuovi progetti musicali: da tempo è in sala d’incisione per la realizzazione di brani e arrangiamenti del nuovo album. Ha composto autentiche poesie in musica, interpretate con la sua voce intensa e raffinata, e ha firmato la colonna sonora del film Tornatore’s Way del regista Paolo Galassi, oltre a successi come “Il Tatuaggio”, “Parla più piano” e il recente singolo “Sole, mare e vento”.

Il nuovo tour estivo partirà dalla Puglia il prossimo giugno, dopo un anno di assenza dalle scene dovuto alla dolorosa perdita dell’amato padre e a un grave incidente che l’ha colpita di recente. Sarà un tour acustico in cui la cantautrice ripercorrerà i suoi più grandi successi, interpretando dal vivo, con la sua inseparabile chitarra, anche brani di Sting, Gloria Gaynor, Antonella Ruggiero, Lucio Dalla, Lucio Battisti e molti altri.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CASINO ONLINE NON AAMS

CASINO NON AAMS

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

“L’emozione sorge laddove corpo e mente si incontrano.” Eckhart Tolle

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO