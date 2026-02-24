Divorzio, amore e identità: il difficile equilibrio tra vita privata e famiglia

«Ho 40 anni, sono divorziato e ho una figlia di 7 anni. Da qualche anno ho iniziato una relazione con un collega, ma non riesco a dirlo alla mia famiglia e agli altri colleghi». Comincia così la lettera inviata da Giovanni (nome di fantasia) alla rubrica “A Nudo” di Leggo, in cui racconta la propria esperienza con sincerità e inquietudine.

Il protagonista, pur trovandosi molto bene con il compagno, si sente intrappolato tra il desiderio di vivere la relazione apertamente e la paura del giudizio dei propri cari e della figlia. «Lui vorrebbe che ci amassimo liberamente – scrive – ma io non me la sento».

La riflessione dell’esperta

La dottoressa Rosamaria Spina, psicologa e psicoterapeuta, analizza la situazione sottolineando come quello di Giovanni non sia semplicemente un problema legato all’orientamento sessuale, ma un vero e proprio cambio di narrazione personale.

«Per anni è stato un marito e un padre con una certa immagine sociale – spiega – Ora c’è una parte di lui che chiede verità e un’altra che teme le conseguenze di quella verità». La paura del giudizio, secondo l’esperta, riguarda soprattutto la figlia: molti genitori temono che i bambini possano perdere stima o sicurezza davanti a un cambiamento così grande. Tuttavia, Spina ricorda che i bambini hanno bisogno soprattutto di coerenza e serenità emotiva, più che di una forma specifica di amore.

La psicologa invita Giovanni a concentrarsi non tanto sul giudizio degli altri, ma su sé stesso: «Non è intrappolato perché ama un uomo. È intrappolato tra l’immagine che ha costruito di sé e quella che sta emergendo».

L’autenticità come modello di vita

Spina sottolinea l’importanza di riflettere sul tipo di modello che un genitore vuole trasmettere ai propri figli. «Che padre e che uomo voglio essere? – suggerisce – Voglio insegnare a mia figlia che nascondersi per proteggere gli altri è giusto, oppure che l’autenticità, anche quando complessa, è possibile?»

Secondo l’esperta, restare indefinitamente in una “zona grigia” può diventare doloroso sia per Giovanni sia per il compagno. Prendersi tempo è comprensibile, ma è fondamentale non trascurare le proprie esigenze affettive e identitarie.

Un supporto concreto

Per chi si trova in situazioni simili, Spina consiglia anche strumenti culturali e di riflessione: il film “Pride” (2014), ad esempio, racconta vicende di coming out e lotta per i diritti LGBT+, offrendo spunti utili per comprendere le proprie emozioni e il coraggio di vivere autenticamente.

