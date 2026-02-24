Alla quindicesima stagione, Don Matteo continua a confermarsi una delle fiction più amate dal pubblico italiano, nonostante il passaggio di testimone tra Terence Hill e Raoul Bova nel ruolo principale. I numeri premiano ancora la serie: la settima puntata, trasmessa il 19 febbraio, ha raccolto oltre 3 milioni e 600mila telespettatori con il 21,9% di share, superando nettamente la concorrenza di Striscia la Notizia e delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina.

Tra i volti dell’episodio, impreziosito dalla partecipazione speciale di Alessandro Borghese nei panni di se stesso, anche l’attrice foggiana Alessandra Carrillo, protagonista di una prova intensa e carica di emozione.

Nell’episodio intitolato “La squadra”, Carrillo interpreta Marta, moglie di Salvatore, personaggio affidato a Mauro Santopietro, ex collega di Don Massimo ai tempi in cui il sacerdote, interpretato da Raoul Bova, era un carabiniere. La trama riporta il parroco della chiesa di Sant’Eufemia a confrontarsi con un doloroso episodio del passato, legato al periodo trascorso nei Cacciatori di Calabria. Marta vive momenti drammatici quando il marito, ex tossicodipendente, viene trovato in bagno in apparente overdose accanto a una siringa di eroina. Solo nel finale si scoprirà che non era stato lui a iniettarsi la dose, restituendo speranza alla vicenda.

Il successo della puntata rappresenta un ulteriore traguardo nella carriera dell’attrice foggiana, già protagonista di un inizio 2026 brillante grazie alla partecipazione al film Le cose non dette di Gabriele Muccino, accanto a Stefano Accorsi, Miriam Leone, Claudio Santamaria e Carolina Crescentini. La pellicola ha superato i 6 milioni di euro d’incasso, posizionandosi tra le più viste dell’ultimo mese.

Una carriera in costante ascesa per Carrillo, che anni fa ha scelto di abbandonare una carriera manageriale per inseguire il sogno della recitazione. Nel 2024 ha interpretato una giornalista nella serie Avetrana – Qui non è Hollywood, dedicata al delitto di Sarah Scazzi. Nel 2025 è stata presente in numerose produzioni televisive e cinematografiche: Blanca, accanto alla conterranea Maria Chiara Giannetta, Call My Agent – Italia, Sconfort Zone con Maccio Capatonda, e i film Gioco Pericoloso con Adriano Giannini ed Elodie, oltre a “Avec ou sans enfants”, “La Dolce Villa” e “Francesca e Giovanni”.

Particolarmente toccante anche la sua presenza nello spot natalizio di Poste Italiane, girato a Monopoli e accompagnato dalle note di La sera dei miracoli di Lucio Dalla, in cui interpreta l’impiegata postale che accoglie il pacco speciale preparato da un bambino per il nonno scomparso.

Tra i prossimi impegni anche il film Idoli – Fino all’ultima corsa, in uscita dal 19 marzo e prodotto da Warner Bros. Pictures, con Claudio Santamaria, Saul Nanni, Oscar Casas e Ana Mena, ambientato nel mondo del motociclismo. Un percorso artistico in continua crescita che conferma il talento e la determinazione dell’attrice foggiana.

A cura di foggiatoday.it.