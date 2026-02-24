TORINO – Settimane complicate per Michele Di Gregorio, che sta vivendo il momento più delicato da quando è arrivato alla Juventus nell’estate 2024. Il portiere bianconero è reduce da prestazioni giudicate sotto tono, con errori che hanno inciso sull’andamento di due gare molto pesanti: la sconfitta interna con il Como (0-2) e il ko a San Siro contro l’Inter (3-2).

Secondo quanto riportato da Tuttosport, però, la critica sportiva ha lasciato spazio a un clima tossico: dopo la partita con il Como, Di Gregorio sarebbe stato bersaglio di insulti e perfino minacce rivolte ai familiari, al punto da decidere di chiudere i commenti sul proprio profilo Instagram.

Il primo episodio contestato risale alla gara con l’Inter, dove un errore del portiere ha favorito il gol del vantaggio nerazzurro (secondo diverse ricostruzioni, l’episodio sarebbe avvenuto nel primo tempo).

Poi la sconfitta con il Como, maturata all’Allianz Stadium, ha aggravato il momento della squadra e alimentato ulteriormente la tensione attorno a singoli giocatori.

Tuttosport riferisce anche di offese urlate dagli spalti durante il riscaldamento prima di Juventus-Como, con epiteti pesanti (riportati e rilanciati sui social), oltre a provocazioni legate al passato del giocatore nel settore giovanile dell’Inter.

Nel quadro di una Juventus in difficoltà, l’attenzione dello staff tecnico sarebbe ora anche sulla gestione psicologica del portiere. In queste ore si parla di un possibile turno di riposo per “staccare” e ritrovare serenità, ipotesi legata ai prossimi impegni, compreso quello con il Galatasaray.

Gli errori – come accade a qualunque calciatore – fanno parte del gioco e possono essere analizzati e contestati. Ma insulti, intimidazioni e minacce, soprattutto se coinvolgono i familiari, superano ogni limite e rischiano di trasformare lo sport in un’arena pericolosa anche fuori dal campo.

A cura di Michele Solatia.