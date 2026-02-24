Edizione n° 5986

BALLON D'ESSAI

CALEMBOUR

Foggia Calcio, tentata estorsione e metodo mafioso Delli Carri resta ai domiciliari

TENTATA ESTORSIONE FOGGIACALCIO Foggia Calcio, tentata estorsione e metodo mafioso Delli Carri resta ai domiciliari

La Cassazione conferma la misura cautelare

AUTORE:
Michele Solatia
PUBBLICATO IL:
24 Febbraio 2026
Cronaca // Foggia //

Restano in piedi le accuse e la misura cautelare nei confronti di Fabio Delli Carri, 48 anni, nato a Foggia il 31 agosto 1977.

La Seconda Sezione Penale della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 6572/2026, ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato contro l’ordinanza del Tribunale del Riesame di Bari del 5 giugno 2025.

Il procedimento è stato discusso il 7 gennaio 2026 davanti al presidente Sergio Beltrani e al relatore Lucia Aielli. In aula è intervenuto il sostituto procuratore generale Pietro Molino, che aveva chiesto il rigetto del ricorso.

Il Tribunale del Riesame aveva annullato le accuse relative ai reati in materia di armi e al danneggiamento aggravato, ma aveva confermato la sussistenza dei gravi indizi in ordine alla tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso (capo 8).

Secondo l’impostazione accusatoria, l’obiettivo sarebbe stato quello di costringere Nicola Canonico, titolare del Foggia Calcio 1920, a cedere la società a un prezzo inferiore rispetto al valore di mercato. Una strategia intimidatoria che, secondo gli inquirenti, sarebbe stata ideata dal coindagato Marco Lombardi, con il contributo di Delli Carri e Danilo Mustaccioli.

La Cassazione ha ribadito i limiti del giudizio di legittimità in materia cautelare: non è consentita una rivalutazione del merito, ma esclusivamente un controllo sulla coerenza logico-giuridica della motivazione. In questo caso, la motivazione del Riesame è stata ritenuta solida e adeguatamente argomentata.

Respinte anche le censure relative alla presunta tardività del deposito dell’ordinanza e alla contestazione dell’aggravante del metodo mafioso. I giudici hanno evidenziato come il Tribunale abbia correttamente valorizzato intercettazioni e sopralluoghi effettuati prima degli attentati, ritenendoli elementi significativi nel quadro indiziario.

Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle Ammende.

