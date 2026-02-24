Edizione n° 5987

Home // Cronaca // Foggia. Manutenzione straordinaria strade: interventi in via Sbano, via Miranda e via Buonarota

MAQUILLAGE STRADE FOGGIA Foggia. Manutenzione straordinaria strade: interventi in via Sbano, via Miranda e via Buonarota

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
24 Febbraio 2026
Cronaca // Foggia //

Con il miglioramento delle condizioni meteo e la graduale riattivazione degli impianti di produzione di conglomerato bituminoso, sono ripresi gli interventi di manutenzione straordinaria su strade e marciapiedi.
Questa mattina sono stati effettuati i lavori di fresatura del piano viabile particolarmente deteriorato in via Buonarota – nel tratto adiacente alle attività commerciali “LIDL” e “Peperone in Città” – e su un tratto di via Sbano nei pressi della scuola Marconi.

Successivamente, gli interventi riguarderanno via Miranda a partire dall’incrocio con viale degli Aviatori, nelle vicinanze del Centro Commerciale “Mongolfiera”.

Nei prossimi giorni si procederà con la posa della nuova pavimentazione in asfalto lungo via Buonarota, via Miranda e via Sbano, tutelando le alberature esistenti e realizzando nuove aiuole per la messa a dimora di ulteriori alberi, così da ripristinare i filari originari.

Particolare attenzione è stata dedicata all’eliminazione delle barriere architettoniche presenti nelle aree interessate, attraverso la realizzazione di nuovi scivoli e la riqualificazione di quelli non più adeguati.
Su tutti i tratti coinvolti si provvederà, infine, al rifacimento della segnaletica orizzontale, così da consegnare un intervento completo sotto il profilo funzionale.

