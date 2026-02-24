Edizione n° 5987

Home // Foggia // Foggia, nasce il Comitato locale di Futuro Nazionale: appuntamento il 1° marzo al Cicolella

VANNACCI FOGGIA Foggia, nasce il Comitato locale di Futuro Nazionale: appuntamento il 1° marzo al Cicolella

L’iniziativa segna l’avvio del radicamento territoriale del movimento anche nel capoluogo dauno

Il gen Vannacci e Massimo Russo

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
24 Febbraio 2026
Foggia // Politica //

FOGGIA – Sarà presentato ufficialmente domenica 1° marzo, alle ore 11, nei locali de Laltrocinema Cicolella in via Duomo 11, il primo Comitato Costituente locale di Futuro Nazionale, la formazione politica promossa dall’europarlamentare e generale Roberto Vannacci.

L’iniziativa segna l’avvio del radicamento territoriale del movimento anche nel capoluogo dauno. All’incontro parteciperanno l’onorevole Rossano Sasso, socio fondatore e firmatario del partito, e Massimo Russo, leader del Team Vannacci “Federico II di Svevia” e referente del Comitato Costituente foggiano. Gli organizzatori invitano la cittadinanza a partecipare per conoscere “obiettivi e programmi” della nuova formazione politica e per avviare un percorso che punta a un rinnovamento del centrodestra anche a livello locale.

L’ingresso all’evento è libero

