La Cassazione mette un punto fermo sul caso di V.A.J. (Romania, classe 1993), che aveva chiesto la rescissione del giudicato (art. 629-bis c.p.p.) sostenendo di non aver potuto partecipare al processo, anche perché detenuto e non informato adeguatamente. La Suprema Corte – Sezione II, presidente Andrea Pellegrino, relatore Marco Maria Alma, decisione 5 febbraio 2026 – dichiara il ricorso inammissibile.

Il cuore della vicenda sta nella sequenza delle notifiche. La Corte ricostruisce che, dopo una prima notifica non andata a buon fine, il G.i.p. dispose la rinnovazione e l’atto fu notificato a mani proprie all’imputato, quando era libero, l’11 ottobre 2023. In questo scenario, la successiva declaratoria di assenza e il prosieguo del processo vengono considerati corretti, perché l’imputato aveva avuto effettiva conoscenza dell’esistenza del procedimento e delle accuse.

La difesa insiste sul fatto che l’imputato sarebbe stato poi detenuto “ininterrottamente” dal 13 marzo 2024, e che il processo sarebbe proseguito senza verifiche sulla sua reperibilità in carcere. Ma la Cassazione inserisce un dettaglio che ribalta la lettura: la detenzione dal 13 marzo 2024 – emerge da certificazione DAP citata in atti – non era legata a questo procedimento, bensì a un altro procedimento, con misura riconducibile a un’ordinanza del G.i.p. del Tribunale di Foggia. Qui arriva il principio “tagliola”: se sei regolarmente citato da libero e poi vieni detenuto per altra causa, è tuo onere segnalare tempestivamente al giudice lo stato di detenzione e la volontà di partecipare al giudizio, se ciò non risulta dagli atti. In mancanza, non puoi invocare dopo una rescissione del giudicato. La Corte osserva che non risulta che l’imputato o il suo difensore si siano attivati in tal senso.

Sugli altri profili (mancata comunicazione della nomina del difensore d’ufficio, avvicendamenti difensivi, mancata notifica della sentenza) la Cassazione parla di censure generiche: non vengono indicati tempi e passaggi, e comunque viene richiamata giurisprudenza secondo cui la mancata comunicazione del nominativo del difensore d’ufficio non comporta nullità in assenza di previsione espressa; inoltre, una volta dichiarata l’assenza, l’imputato è rappresentato dal difensore e la sentenza non deve essere notificata salvo casi specifici. Esito: ricorso inammissibile, spese e 3.000 euro alla Cassa delle ammende.