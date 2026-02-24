ROMA – 24 febbraio 2026 – Ventuno appartenenti alle forze dell’ordine, tra agenti della Polfer e carabinieri in servizio presso la stazione Termini, risultano indagati per furto aggravato nell’ambito di un’inchiesta coordinata dalla Procura di Roma.

Al centro delle indagini, condotte dai militari del nucleo operativo dei carabinieri e coordinate dall’aggiunto Giovanni Conzo e dal pm Stefano Opilio, ci sarebbe un presunto sistema di sottrazione di merce all’interno dello store Coin di via Giolitti. Complessivamente sono 44 le persone finite sotto inchiesta.

L’ammanco e l’inventario

L’indagine prende avvio da un ammanco di circa 184mila euro, emerso nel febbraio 2024 durante l’inventario relativo all’anno precedente. A segnalarlo sarebbe stato il direttore del punto vendita.

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, il meccanismo avrebbe potuto contare su una presunta “talpa” interna: una cassiera del negozio. La donna avrebbe selezionato in anticipo i capi di abbigliamento, nascondendoli in un armadio vicino alla propria postazione. Successivamente avrebbe rimosso le placche antitaccheggio, tagliato le etichette e preparato le buste per la consegna.

Tra i nove poliziotti coinvolti figurano una prima dirigente della Polfer, due commissari, un ispettore, un assistente capo, un vice sovrintendente, un assistente capo coordinatore, un sovrintendente capo e un’agente. Coinvolti anche dodici carabinieri, tra cui un brigadiere, diversi vice brigadieri e alcuni appuntati scelti in servizio presso lo scalo ferroviario. L’inchiesta è tuttora in corso e dovrà chiarire ruoli e responsabilità individuali. Lo riporta l’ansa.