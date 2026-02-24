Gdf Chieti: concluse le indagini sulle “Protesi fantasma”. 5 indagati per truffa allo Stato 

Il Comando provinciale della Guardia di finanza di Chieti ha notificato l’avviso di conclusione delle indagini preliminari nei confronti di cinque persone, indagate a vario titolo per truffa aggravata ai danni dello Stato e dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti. L’inchiesta, condotta dai militari della Compagnia di Lanciano su delega della Procura della Repubblica di Lanciano, nasce da un’analisi avviata dopo l’aumento considerato “anomalo” della spesa per l’assistenza protesica nel Distretto sanitario n. 2 dell’ASL Lanciano-Vasto-Chieti.

Secondo la ricostruzione degli investigatori – basata su riscontri documentali, testimonianze e ricognizioni fotografiche effettuate anche presso le abitazioni dei pazienti – sarebbe emerso un sistema articolato su più livelli. In diversi episodi, ausili sanitari di elevato valore (tra cui montascale e carrozzine elettriche) sarebbero stati regolarmente addebitati all’ASL senza però essere effettivamente consegnati ai destinatari. In altri casi, invece, i dispositivi sarebbero stati fatturati all’ente pubblico nonostante fossero già stati restituiti al fornitore, configurando una presunta doppia fatturazione.

La “cartiera” di Roma e oltre 1,2 milioni di fatture inesistenti

Un ulteriore filone riguarda la presunta “uscita” del profitto illecito dalle società coinvolte: il denaro, secondo la Guardia di finanza, sarebbe stato drenato tramite il pagamento di fatture per operazioni inesistenti emesse da una società “cartiera” con sede a Roma, per un importo complessivo indicato in oltre 1,2 milioni di euro.

Il danno diretto contestato all’ente pubblico è stato quantificato in 744.140,75 euro.

Su richiesta della Procura, nel settembre 2025 il GIP del Tribunale di Lanciano ha disposto un sequestro preventivo per 1.139.427,95 euro. Il provvedimento – viene evidenziato – ha riguardato non soltanto le disponibilità finanziarie degli indagati, ma anche beni conferiti in un trust che sarebbe stato costituito “ad hoc” per schermare il patrimonio dalle verifiche delle Fiamme gialle.

Oltre ai responsabili delle due società operanti nel settore sanitario, risultano indagati anche alcuni funzionari dell’ASL. La stessa Azienda sanitaria è indicata nel procedimento come parte offesa. Come previsto dal principio di presunzione di innocenza, la responsabilità delle persone indagate potrà essere accertata in via definitiva solo in caso di sentenza irrevocabile di condanna.

A cura di Giuseppe de Filippo.