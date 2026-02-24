BARI – Dall’agricoltura biologica alle politiche giovanili, passando per cultura, cooperazione internazionale e formazione aziendale. La Giunta regionale della Puglia, riunitasi il 24 febbraio 2026, ha approvato una serie di provvedimenti che mobilitano complessivamente oltre 25 milioni di euro, con interventi strategici su più settori chiave dello sviluppo regionale.

Agricoltura: bio nelle mense e sostegno ai giovani

Sul fronte agricolo, via libera all’utilizzo di 150mila euro di avanzo di amministrazione destinati alla realizzazione di progetti di comunicazione, formazione e informazione sull’agricoltura biologica. Le iniziative saranno rivolte ai Comuni e alle istituzioni scolastiche, con particolare attenzione ai temi dell’educazione alimentare e delle mense scolastiche biologiche.

Sempre in ambito agricolo, la Giunta ha stanziato 2.144.209,75 euro trasferiti dal Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste. Le risorse saranno finalizzate alla promozione dello sviluppo e dell’imprenditoria giovanile nel settore primario, con l’obiettivo di favorire il ricambio generazionale e sostenere nuove iniziative produttive.

Cultura: 8 milioni per lo spettacolo e fondi per il Polo Bibliotecario

Importanti risorse anche per la cultura. La Giunta ha deliberato il ristanzio complessivo di 8 milioni di euro per garantire, per la prima annualità del triennio 2025-2027, la copertura finanziaria a valere sulla Linea di intervento 6.2 del POC 2021-2027. I fondi sono destinati alla procedura negoziale dedicata ai soggetti privati riconosciuti dal Ministero della Cultura quali beneficiari del Fondo Nazionale per lo Spettacolo.

Ulteriori 120mila euro sono stati stanziati per il Polo Bibliotecario Regionale della Puglia, presso la ex Caserma Rossani di Bari. Le risorse, a valere sul POC Puglia 2014-2020 – Azione 6.7, serviranno all’acquisto di hardware necessario a potenziare le attività della Biblioteca e migliorare la fruizione del patrimonio culturale.

Interreg Grecia-Italia: finanziato il progetto CHORA

Nell’ambito della cooperazione territoriale europea, il Comitato di Sorveglianza del Programma Interreg VI-A Greece-Italy 2021/2027 ha approvato il progetto CHORA – Cultural Hubs for Open and Regenerative Arts. Lead partner è il Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio della Regione Puglia.

Al Dipartimento è stato assegnato un budget di 1.850.047 euro a valere sulla dotazione del Programma, oltre a 3 milioni di euro in overbooking. L’effettiva disponibilità di quest’ultima quota potrà essere accertata solo alla chiusura contabile definitiva del Programma. La Giunta ha inoltre individuato la Struttura speciale Cooperazione Euro-Mediterranea quale Organismo Intermedio di Pagamento, disponendo l’istituzione di nuovi capitoli di entrata e spesa e le necessarie variazioni di bilancio per la gestione separata delle risorse.

Politiche giovanili: 930mila euro per Galattica

Per le politiche giovanili, rifinanziata la misura “Galattica – Rete giovani Puglia” con 930mila euro derivanti da risorse non impegnate al 31 dicembre 2025. I fondi consentiranno il rifinanziamento dei Piani Locali di Intervento dei Comuni aderenti alla rete, consolidando le attività di animazione territoriale e i servizi rivolti ai giovani.

Formazione e sviluppo economico

Sul versante della formazione aziendale, la Giunta ha stanziato 7.984.214 euro a valere sul PR Puglia FESR-FSE+ 2021-2027, Priorità 5 – Azione 5.6. Le risorse garantiranno la copertura finanziaria degli interventi di formazione continua presentati nell’ambito dell’Avviso pubblico “Piani Formativi Aziendali 2024”.

Infine, in materia di sviluppo economico, sono state stanziate economie di bilancio 2025 rinvenienti dal POC 2014-2020 (Asse I e Asse III) per un importo complessivo di 4.383.658,68 euro. Le somme serviranno a coprire gli Avvisi pubblici “Titolo II Capo 3” e “Contratti di Programma”, strumenti cardine per il sostegno agli investimenti produttivi e alla competitività delle imprese pugliesi.

Un pacchetto articolato di interventi che conferma la linea della Regione orientata a rafforzare crescita economica, inclusione sociale e valorizzazione del patrimonio culturale.