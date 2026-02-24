Edizione n° 5987

Home // Stato news // Insegnante di religione di Manfredonia risarcita dal Ministero: 6mila euro per abuso di contratti a termine

INSEGNANTE MANFREDONIA Insegnante di religione di Manfredonia risarcita dal Ministero: 6mila euro per abuso di contratti a termine

Secondo la UIL Scuola, la sentenza può aprire la strada a nuovi ricorsi da parte di altri docenti precari.

Insegnante di religione di Manfredonia risarcita dal Ministero: 6mila euro per abuso di contratti a termine

Giuseppe de Filippo
24 Febbraio 2026
FOGGIA – Sei anni di precariato e contratti a tempo determinato rinnovati di anno in anno. Alla fine arriva il risarcimento. Il Tribunale del Lavoro di Foggia ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a risarcire con circa 6mila euro un’insegnante di religione di Manfredonia per l’abusiva reiterazione dei contratti a termine.

La sentenza, emessa dal giudice Ivano Caputo, riconosce alla docente un indennizzo pari a tre mensilità, accogliendo il ricorso promosso con il patrocinio della UIL Scuola Foggia e dell’avvocato giuslavorista Marco Dibitonto.

L’insegnante, precaria dal 2020 ad oggi, ha ricevuto per anni incarichi annuali con scadenza al 31 agosto, seguiti puntualmente da un nuovo contratto dal 1° settembre al 31 agosto dell’anno successivo, senza mai ottenere la stabilizzazione.

Secondo quanto si legge nella sentenza, se nei primi tre anni la stipula dei contratti può considerarsi legittima, nel periodo successivo “la reiterazione dei contratti a tempo determinato ha certamente integrato un abusivo utilizzo dello strumento negoziale”, configurando così un danno risarcibile.

«Si tratta di una delle prime pronunce di questo tipo in provincia di Foggia», sottolinea il segretario generale della UIL Scuola Foggia, Nicola Rega, che evidenzia come la decisione possa rappresentare un precedente significativo per molti altri docenti precari nelle stesse condizioni.

Non sarebbe infatti un caso isolato. Sono numerosi i ricorsi presentati da insegnanti con oltre 36 mesi di servizio a tempo determinato. Per i contratti con scadenza al 31 agosto – spiegano dal sindacato – possono bastare anche quattro annualità per ottenere il riconoscimento del danno. Diverso il caso dei contratti al 30 giugno, per i quali, secondo il recente orientamento della Cassazione, il risarcimento è possibile oltre i 36 mesi purché maturati nella stessa scuola e per la stessa classe di concorso.

La decisione del Tribunale di Foggia riaccende così l’attenzione sulla condizione dei docenti precari, in particolare nel settore dell’insegnamento della religione cattolica, dove il ricorso ai contratti a termine continua a rappresentare una prassi diffusa.

