Dal gennaio 2025 l’Unione Europea ha introdotto il divieto del Bisfenolo A (BPA) nei materiali destinati al contatto con gli alimenti. Una decisione che riguarda anche molte lattine presenti nei supermercati – da quelle dei legumi agli energy drink – tradizionalmente rivestite internamente con resine contenenti questa sostanza chimica.
Nonostante il bando, i prodotti con imballaggi ancora conformi alla normativa precedente possono restare in commercio per un periodo di transizione: le aziende avranno infatti tempo fino al 2028 per adeguare completamente la produzione.
Cos’è il Bisfenolo A e dove si trova
Il BPA è un composto chimico utilizzato fin dagli anni Sessanta nella produzione di plastiche e resine epossidiche. Queste ultime vengono spesso impiegate per il rivestimento interno delle lattine alimentari, con l’obiettivo di proteggere il contenuto e prolungarne la conservazione.
La sostanza è stata utilizzata nel tempo anche in altri prodotti di uso comune, come:
- bottiglie e contenitori riutilizzabili in plastica;
- alcuni dispositivi elettronici e medici;
- carta termica degli scontrini.
I possibili rischi per la salute
Secondo quanto spiegato dall’infettivologo Matteo Bassetti, direttore della Clinica di Malattie Infettive del Policlinico San Martino di Genova, il Bisfenolo A è considerato un interferente endocrino. Ciò significa che può imitare l’azione degli estrogeni e interferire con l’equilibrio ormonale dell’organismo.
Tra i potenziali effetti associati all’esposizione prolungata alla sostanza vengono indicati:
- possibili problemi di fertilità;
- pubertà precoce;
- aumento del rischio di obesità e diabete;
- correlazioni con alcuni tumori ormono-dipendenti.
Il rafforzamento delle restrizioni europee è arrivato dopo la revisione scientifica dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare, che ha ridotto drasticamente la dose giornaliera ritenuta sicura.
Cosa devono fare i consumatori
Durante la fase di transizione, alcune confezioni potrebbero essere ancora presenti sugli scaffali. Gli esperti consigliano quindi alcune precauzioni semplici:
- limitare il consumo di alimenti conservati in lattine con rivestimenti potenzialmente contenenti BPA;
- evitare di riscaldare cibi in contenitori di plastica, soprattutto nel microonde;
- verificare le indicazioni presenti sulle confezioni.
Le alternative più sicure
Per la conservazione e il riscaldamento degli alimenti, le opzioni ritenute più sicure restano:
- contenitori in vetro;
- acciaio inox;
-
ceramica.
Materiali che non rilasciano sostanze chimiche negli alimenti e che rappresentano una valida alternativa nella vita quotidiana, in attesa dell’adeguamento completo dell’industria alimentare alle nuove norme europee.
Lo riporta Leggo.it
1 commenti su "Lattine nei supermercati vietate, Bassetti: «Rischio tumori e problemi di fertilità»"
Praticamente sono 60 ANNI che ci stanno avvelenando con questo BPA, e il Ministro della Salute permette di continuare fino al 2028.