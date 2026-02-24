Edizione n° 5987

BALLON D'ESSAI

BASSETTI LATTINE // Lattine nei supermercati vietate, Bassetti: «Rischio tumori e problemi di fertilità»
24 Febbraio 2026 - ore  09:54

CALEMBOUR

CALA M5S DI CONTE // Sondaggi: arretra il M5S, Calenda supera Vannacci tra i partiti minori
24 Febbraio 2026 - ore  09:57

Lattine nei supermercati vietate, Bassetti: «Rischio tumori e problemi di fertilità»

BASSETTI LATTINE Lattine nei supermercati vietate, Bassetti: «Rischio tumori e problemi di fertilità»

Il BPA è un composto chimico utilizzato fin dagli anni Sessanta nella produzione di plastiche e resine epossidiche

Lattine nei supermercati vietate, Bassetti: «Rischio tumori e problemi di fertilità». Quali evitare e tutte le alternative A partire da gennaio 2025, l'Unione Europea ha bandito in tutti i materiali a contatto con gli alimenti il Bisfenolo A Lattine nei supermercati vietate, Bassetti: «Rischio tumori, preferire i contenitori in vetro» di Alessandro Rosi Le lattine con ceci, fagioli o lenticchie sono state vietate dall'Unione Europea. Ma anche quelle degli energy drink. Il motivo? La presenza del Bisfenolo A (BPA), sostanza che l'Unione Europea ha bandito in tutti i materiali a contatto con gli alimenti a partire da gennaio 2025. Nonostante la nuova normativa, in commercio è tuttavia ancora possibile trovarne, perché le aziende hanno fino al 2028 per adeguarsi. Quali sono i rischi? E quali prodotti evitare? Le risposte di Matteo Bassetti, Direttore della Clinica di Malattie Infettive del Policlinico San Martino di Genova. Cos'è il bisfenolo A e in quali prodotti si trova? Il Bisfenolo A è un composto chimico che viene utilizzato dagli anni 60 per produrre delle plastiche, fondamentalmente sia rigide che morbide, che trasparenti o in policarbonato. È utilizzato comunemente nelle bottiglie riutilizzabili, nei contenitori per alimenti, nelle resine soprattutto quelle epossidiche, cioè quelle che fanno il rivestimento interno delle lattine. È presente anche nei dispositivi medici, elettronici e nella carta termica, per esempio quella degli scontrini, soprattutto le scontrini delle carte di credito. Quali sono i rischi per la salute? È un interferente endocrino, quindi mima gli estrogeni alterando il sistema ormonale. Quindi fa sembrare che ci siano degli ormoni nel nostro corpo e può dare problemi, per esempio per la fertilità, per la pubertà precoce, ma anche per l'obesità, il diabete, anche alcuni tumori, per esempio, ormonodipendenti. Perché è stato vietato? L'autorità europea per la sicurezza alimentare ha abbassato drasticamente la dose e in qualche modo ne ha vietato oggi l'utilizzo, quindi bisognerebbe guardare laddove ci sono questo tipo di materiali. Che cosa bisogna fare per evitare problemi? Soprattutto evitare il consumo di alimenti in questo tipo di scatole o di lattine, non riscaldare i cibi in contenitori di plastica, soprattutto nel microonde, che potrebbero rilasciare queste sostanze. Quali contenitori preferire? Quelli di vetro, di acciaio, di ceramica per conservare il cibo e anche per cucinare nel microonde. Quindi, fondamentalmente, quelli che erano i dispositivi che utilizzavamo nel microonde sarebbe bene in qualche modo evitare di utilizzarli. Come si riconoscono le lattine che contengono questa sostanza? Immagino che dovrebbe esserci scritto. Ma in qualche modo bisognerà che rapidamente ci si adegui a questa nuova normativa europea e quindi anche tutte quelle che sono vengano progressivamente non più prodotte e levate dal commercio.

Dal gennaio 2025 l’Unione Europea ha introdotto il divieto del Bisfenolo A (BPA) nei materiali destinati al contatto con gli alimenti. Una decisione che riguarda anche molte lattine presenti nei supermercati – da quelle dei legumi agli energy drink – tradizionalmente rivestite internamente con resine contenenti questa sostanza chimica.

Nonostante il bando, i prodotti con imballaggi ancora conformi alla normativa precedente possono restare in commercio per un periodo di transizione: le aziende avranno infatti tempo fino al 2028 per adeguare completamente la produzione.

Cos’è il Bisfenolo A e dove si trova

Il BPA è un composto chimico utilizzato fin dagli anni Sessanta nella produzione di plastiche e resine epossidiche. Queste ultime vengono spesso impiegate per il rivestimento interno delle lattine alimentari, con l’obiettivo di proteggere il contenuto e prolungarne la conservazione.

La sostanza è stata utilizzata nel tempo anche in altri prodotti di uso comune, come:

  • bottiglie e contenitori riutilizzabili in plastica;
  • alcuni dispositivi elettronici e medici;
  • carta termica degli scontrini.

I possibili rischi per la salute

Secondo quanto spiegato dall’infettivologo Matteo Bassetti, direttore della Clinica di Malattie Infettive del Policlinico San Martino di Genova, il Bisfenolo A è considerato un interferente endocrino. Ciò significa che può imitare l’azione degli estrogeni e interferire con l’equilibrio ormonale dell’organismo.

Tra i potenziali effetti associati all’esposizione prolungata alla sostanza vengono indicati:

  • possibili problemi di fertilità;
  • pubertà precoce;
  • aumento del rischio di obesità e diabete;
  • correlazioni con alcuni tumori ormono-dipendenti.

Il rafforzamento delle restrizioni europee è arrivato dopo la revisione scientifica dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare, che ha ridotto drasticamente la dose giornaliera ritenuta sicura.

Cosa devono fare i consumatori

Durante la fase di transizione, alcune confezioni potrebbero essere ancora presenti sugli scaffali. Gli esperti consigliano quindi alcune precauzioni semplici:

  • limitare il consumo di alimenti conservati in lattine con rivestimenti potenzialmente contenenti BPA;
  • evitare di riscaldare cibi in contenitori di plastica, soprattutto nel microonde;
  • verificare le indicazioni presenti sulle confezioni.

Le alternative più sicure

Per la conservazione e il riscaldamento degli alimenti, le opzioni ritenute più sicure restano:

  • contenitori in vetro;
  • acciaio inox;

  • ceramica.

Materiali che non rilasciano sostanze chimiche negli alimenti e che rappresentano una valida alternativa nella vita quotidiana, in attesa dell’adeguamento completo dell’industria alimentare alle nuove norme europee.

Lo riporta Leggo.it

1 commenti su "Lattine nei supermercati vietate, Bassetti: «Rischio tumori e problemi di fertilità»"

  1. Praticamente sono 60 ANNI che ci stanno avvelenando con questo BPA, e il Ministro della Salute permette di continuare fino al 2028.

LASCIA UN COMMENTO