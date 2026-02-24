Dal gennaio 2025 l’Unione Europea ha introdotto il divieto del Bisfenolo A (BPA) nei materiali destinati al contatto con gli alimenti. Una decisione che riguarda anche molte lattine presenti nei supermercati – da quelle dei legumi agli energy drink – tradizionalmente rivestite internamente con resine contenenti questa sostanza chimica.

Nonostante il bando, i prodotti con imballaggi ancora conformi alla normativa precedente possono restare in commercio per un periodo di transizione: le aziende avranno infatti tempo fino al 2028 per adeguare completamente la produzione.

Cos’è il Bisfenolo A e dove si trova

Il BPA è un composto chimico utilizzato fin dagli anni Sessanta nella produzione di plastiche e resine epossidiche. Queste ultime vengono spesso impiegate per il rivestimento interno delle lattine alimentari, con l’obiettivo di proteggere il contenuto e prolungarne la conservazione.

La sostanza è stata utilizzata nel tempo anche in altri prodotti di uso comune, come:

bottiglie e contenitori riutilizzabili in plastica;

alcuni dispositivi elettronici e medici;

carta termica degli scontrini.

I possibili rischi per la salute

Secondo quanto spiegato dall’infettivologo Matteo Bassetti, direttore della Clinica di Malattie Infettive del Policlinico San Martino di Genova, il Bisfenolo A è considerato un interferente endocrino. Ciò significa che può imitare l’azione degli estrogeni e interferire con l’equilibrio ormonale dell’organismo.

Tra i potenziali effetti associati all’esposizione prolungata alla sostanza vengono indicati:

possibili problemi di fertilità;

pubertà precoce;

aumento del rischio di obesità e diabete;

correlazioni con alcuni tumori ormono-dipendenti.

Il rafforzamento delle restrizioni europee è arrivato dopo la revisione scientifica dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare, che ha ridotto drasticamente la dose giornaliera ritenuta sicura.

Cosa devono fare i consumatori

Durante la fase di transizione, alcune confezioni potrebbero essere ancora presenti sugli scaffali. Gli esperti consigliano quindi alcune precauzioni semplici:

limitare il consumo di alimenti conservati in lattine con rivestimenti potenzialmente contenenti BPA;

evitare di riscaldare cibi in contenitori di plastica, soprattutto nel microonde;

verificare le indicazioni presenti sulle confezioni.

Le alternative più sicure

Per la conservazione e il riscaldamento degli alimenti, le opzioni ritenute più sicure restano:

contenitori in vetro ;

; acciaio inox ;

; ceramica.

Materiali che non rilasciano sostanze chimiche negli alimenti e che rappresentano una valida alternativa nella vita quotidiana, in attesa dell’adeguamento completo dell’industria alimentare alle nuove norme europee.

