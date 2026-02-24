L'Avv. Marco Trivisonne definisce con Tozzi Green S.p.A. un'intesa da oltre 2 milioni di euro per l'agrovoltaico

Foggia, 24 febbraio 2026 – Si è perfezionata oggi, intorno alle ore 12.00, presso lo studio del notaio Fabrizio Pascucci in Foggia, una delle operazioni di maggiore rilievo nel settore delle energie rinnovabili in Capitanata. La firma dell’atto definitivo per la cessione dei terreni in località “Pozzo Marano”, a Cerignola, destinati all’impianto agrovoltaico autorizzato dalla Regione Puglia in favore della società Tozzi Green S.p.A., rappresenta un caso di eccellenza negoziale. L’accordo, definito in atto pubblico e del valore superiore ai 2 milioni di euro, è il risultato di un lungo percorso di cooperazione volto a risolvere nodi giuridici e fiscali di estrema complessità.

L’iter, iniziato nel 2020, si era trovato dinanzi a un’impasse legata a un precedente schema contrattuale siglato anni addietro dal dante causa delle attuali proprietarie. Tale impianto negoziale originario, alla luce delle recenti e imprevedibili riforme del sistema fiscale, era divenuto anacronistico e rischiava di generare un’eccessiva onerosità sopravvenuta, penalizzando l’equilibrio dell’intera operazione. In questo contesto, l’Avv. Marco Trivisonne, del Foro di Foggia – legale di fiducia della proprietà – ha avviato un tavolo tecnico con i tecnici e i dirigenti di Tozzi Green S.p.A.: insieme è stata analizzata criticamente la vecchia impostazione del contratto preliminare di costituzione di “diritto di superficie”, sospensivamente condizionato, giungendo alla decisione condivisa di superarla attraverso la formula della compravendita definitiva.

Un elemento di particolare complessità tecnica ha riguardato la presenza, su una delle particelle cedute, di una pala eolica già esistente e operativa. La sfida è stata quella di garantire la piena convivenza tra l’aerogeneratore preesistente, insistente su terreno ceduto in data odierna, e il realizzando impianto agrovoltaico. Questa integrazione tecnologica e spaziale dimostra una gestione dei suoli estremamente evoluta, capace di sovrapporre diverse fonti di energia pulita senza comprometterne l’efficienza.

Il successo dell’operazione è stato favorito dalla perfetta sintonia sulla filosofia del progetto: un intervento concepito per essere profondamente rispettoso del territorio. Si è trattato di un punto imprescindibile per le proprietarie — residenti a Roma e Milano — le quali tenevano in particolar modo ad assicurare che i suoli mantenessero una vocazione produttiva e sostenibile, compatibile con il territorio. La serietà di Tozzi Green si è manifestata proprio nella capacità di integrare tali istanze etiche nel piano industriale.

Questa scelta ha permesso di blindare la posizione delle venditrici, garantendo loro certezza economica e definitiva serenità patrimoniale. A conferma dell’alto livello di reciproca fiducia, nonostante il passaggio di proprietà, la società ha accolto l’istanza di lasciare alle venditrici il possesso dei fondi fino al completamento dell’annata agraria in corso, consentendo così di raccogliere i frutti del lavoro già avviato.

Per l’esame della pratica, l’Avv. Trivisonne ha consultato, durante tutto l’iter, il proprio tecnico di fiducia, il geom. Alfonso Sansone, il cui supporto è stato prezioso per le analisi topografiche e per la puntuale valorizzazione degli appezzamenti, pilastri necessari per dare solidità a un atto di tale portata.

«Il traguardo odierno nasce da una condivisione d’intenti e da un confronto tecnico di rara trasparenza», ha dichiarato l’Avv. Marco Trivisonne. «Ringrazio gli amministratori Andrea e Franco Tozzi, l’ing. Andrea Grasso e l’Head of Business Development, ing. Cristiano Vitali: la loro capacità di analizzare insieme le criticità del vecchio contratto ha reso possibile questa firma, dimostrando che la tutela della proprietà e gli obiettivi industriali possono convergere in soluzioni di assoluto equilibrio».

L’operazione conferma la cifra professionale dell’Avv. Marco Trivisonne, da anni impegnato nella gestione di controversie di alto profilo in ambito civile e societario. La capacità di dialogare con grandi gruppi industriali, risolvendo criticamente vincoli contrattuali preesistenti, colloca l’attività dello studio al centro delle attuali dinamiche di sviluppo del territorio.

«Sarò a Rimini dal 4 al 6 marzo 2026 in occasione dell’evento KEY – The Energy Transition Expo», conclude l’Avv. Marco Trivisonne. «Insieme al geom. Alfonso Sansone parteciperò a questo fondamentale appuntamento per incontrare i principali player del settore e i referenti coinvolti nello sviluppo delle rinnovabili. Sarà l’occasione per un aggiornamento sulle prossime fasi attuative e per consolidare un modello operativo che vede la competenza legale al servizio di una crescita energetica ordinata e sicura».