La cronaca ci ha messi di fronte, per l’ennesima volta, a un episodio (che ormai non si può più nemmeno definire tale) di violenza nella nostra città.

Subito dopo c’è stata l’ovvia reazione della cittadinanza, che trova sfogo soprattutto grazie all’utile servizio delle testate locali.

Il primo elemento che balza agli occhi nei commenti dei cittadini è il ricorso al passato idealizzato: «Manfredonia era una città tranquillissima». Non di rado, in queste circostanze, si assiste all’esplicitazione di un bias percettivo che ha comunque un suo senso. Se, infatti, analizziamo le statistiche storiche (si pensi ai dati ISTAT sulla criminalità minorile degli anni ’70 e ’90), scopriamo che la violenza giovanile è una costante transgenerazionale. Tuttavia, ciò che è cambiato radicalmente è la qualità e il contesto della violenza.

Come sosterrebbe Zygmunt Bauman, siamo passati da una violenza “solida” (legata a logiche di territorio o appartenenza politica) a una violenza liquida che, tradotta, significa gratuita, afinalistica, che esplode non per conquistare qualcosa, ma per colmare un vuoto. La rissa di Carnevale non è un assalto al potere, ma un disperato tentativo di “sentirsi vivi” in una società che ha trasformato l’individuo in un consumatore passivo.

In queste dinamiche la slealtà è un’arma, più precisamente uno scudo. Ecco, a questo punto è necessario risalire alla genesi di questa condizione etica. La mancanza di un’infanzia “giocata” è centrale. Autori come Donald Winnicott hanno spiegato che il gioco è lo spazio transizionale in cui il bambino impara il limite dell’altro attraverso il corpo. Se questo passaggio manca (sostituito da un’interazione mediata da schermi o da un’iper-protezione genitoriale che nega il conflitto sano), l’adolescente arriva alla pubertà senza aver mai misurato la propria forza fisica, ma soprattutto caratteriale.

Quando questi giovani gridano «Tu non sai chi sono io», stanno in realtà urlando: «Io non so chi sono io». Il branco diventa l’unico esoscheletro possibile. In gruppo, il rischio del fallimento individuale svanisce. La violenza diventa infida perché questi ragazzi sono terrorizzati dal confronto uno contro uno, dove la propria fragilità emergerebbe nuda. Come direbbe Jean-Paul Sartre, l’altro è visto come una minaccia alla propria esistenza; dunque, l’unico modo per confermare la propria identità è annientare l’altro, in qualsiasi modo, ma solo se si è protetti dalla massa.

L’alcol, l’abbiamo visto, diventa un lubrificante sociale. Il suo abuso tra i minorenni, denunciato anche dal sindaco La Marca, non è un problema di “malamovida”, ma di anestesia etica. Umberto Galimberti parla spesso del “nichilismo attivo” dei giovani: quando il futuro non è più una promessa, ma una minaccia, il presente va bruciato il più in fretta possibile. L’alcol serve a disattivare l’ultimo baluardo della coscienza, permettendo alla noia di trasformarsi in aggressività. La miccia? Una banale scusa.

I complici tecnici di questo processo sono identificabili nei distributori automatici e in quei locali che vendono alcolici a minorenni. Ma la radice resta l’assenza degli adulti. Max Weber parlava del “disincanto del mondo”. Noi adulti abbiamo tolto ai giovani il sacro (inteso in senso lato), il rito, lo stimolo della curiosità, il senso della comunità, lasciando loro solo il mero e sterile consumo. Il sindaco in mezzo alla mischia è un’immagine potente, ma tragica: rappresenta lo Stato che cerca di fare il genitore in un’epoca in cui la famiglia ha abdicato al proprio ruolo pedagogico.

Ma c’è un convitato di pietra in queste risse che va oltre il bicchiere di troppo: è la sovraeccitazione indotta. Non parliamo solo di sostanze illecite, che pure scorrono come fiumi carsici sotto la pavimentazione del centro storico, ma di un mix micidiale tra bevande ad alto contenuto di caffeina e taurina (gli energy drink consumati come acqua) e la stimolazione dopaminergica costante dei social media.

Questi ragazzi arrivano in piazza con un sistema nervoso già “cotto”, in uno stato di iper-vigilanza ansiosa. Siamo di fronte a una generazione che vive in un perenne stato di allerta senza scopo. Quando l’eccitante chimico (legale o meno) incontra la frustrazione di un’identità non riconosciuta, la rissa non è più un incidente, ma una scarica necessaria, un modo per “scaricare a terra” una tensione che il corpo non sa più gestire. È il cortocircuito di chi è troppo accelerato per pensare e troppo vuoto per sentire.

I commenti che invocano la leva militare o il “pugno di ferro” sono risposte semplici a problemi complessi. La disciplina imposta dall’esterno (lo Stato-caserma) non cura la piaga interna. Se la soglia della perseguibilità va discussa, non per punire ma per dare un “limite” (il Nomos di cui parlava Carl Schmitt), la vera soluzione risiede nel ripristino del valore identitario.

Ciò che oggi occorre è un associazionismo attivo che tenti di riportare i giovani a “fare” (sport, teatro, artigianato), non solo a “stare”; la presenza fisica dei genitori, sostituendo i surrogati digitali con il tempo del conflitto e dell’ascolto; una cultura del limite che faccia capire che la dignità umana non si misura nella capacità di prevaricare, ma nella capacità di stare al mondo con l’altro.

La domanda non è «chi ha iniziato la rissa», ma «perché questi ragazzi non sanno più sognare nulla che non sia un pugno in faccia a un coetaneo». Il ripristino dell’identità umana passa per la fatica di essere persone, e questa fatica non può essere delegata né a una pattuglia di vigili né a un’ordinanza comunale.

Non è più il tempo dei “coprifuoco” o delle ronde: la militarizzazione delle piazze è la dichiarazione di fallimento della nostra civiltà. Se vogliamo davvero evitare che Manfredonia (e, con essa, l’idea stessa di comunità) si trasformi in una “gabbia”, dobbiamo passare dalla gestione dell’ordine pubblico alla cura dello spazio pubblico.

La decontaminazione del divertimento non significa l’annichilimento dello stesso. Non basta far applicare il divieto di vendita di alcol ai minori. Serve una responsabilità oggettiva e solidale degli esercenti: il bar non può essere un terminale di vendita cieco, ma deve tornare a essere un presidio del territorio. Se vendi veleno a un quattordicenne, non sei un imprenditore: sei un complice del suo naufragio.

Il ritorno al corpo e alla strada è fondamentale. Dobbiamo riprenderci il “gioco”. L’associazionismo non deve essere un parcheggio pomeridiano, ma un’arena di confronto fisico e intellettuale. Bisogna riportare i giovani a misurarsi con la fatica, con l’arte, con la manualità: tutto ciò che restituisce il senso del “limite” che la realtà virtuale ha cancellato.

La pedagogia del conflitto contempla genitori che non vestano i panni degli avvocati difensori dei propri figli, ma tornino a essere i loro primi oppositori, nel senso costruttivo del termine. Un “no” motivato educa più di mille regali surrogati. Il superamento della crisi identitaria passa per il riconoscimento dell’adulto come guida, non come complice silenzioso o bancomat emotivo.

La rissa finisce solo quando il ragazzo che sta per sferrare il pugno si accorge che l’altro non è un bersaglio, ma uno specchio della sua stessa, identica paura di non esistere.

Il Carnevale di Manfredonia, nato per celebrare l’ironia e la vita, rischia di diventare la maschera di una morte sociale. Se la città si svuota e diventa uno “spauracchio”, è perché abbiamo smesso di educare alla bellezza.

La sfida di Manfredonia è la sfida di un’intera nazione: scegliere se restare spettatori scioccati di un film violento o tornare a essere registi di una città viva deve essere l’interesse di tutti i cittadini. Come scriveva Jung, «l’incontro con sé stessi è una delle cose più sgradevoli».

E molti giovani fuggono da quell’appuntamento per scagliarsi gli uni contro gli altri.

A cura del dott. Belvedere F. L. (criminologo e docente)