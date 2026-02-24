Edizione n° 5986

Home // Cronaca // Manfredonia, hashish e balcone: “94,5 grammi lanciati giù”. 31enne perde in Cassazione sulla convalida dell’arresto

HASHISH BALCONE MANFREDONIA Manfredonia, hashish e balcone: “94,5 grammi lanciati giù”. 31enne perde in Cassazione sulla convalida dell’arresto

La Suprema Corte dichiara il ricorso manifestamente infondato

Carabinieri in azione (immagine d'archivio, ph: http://2.bp.blogspot.com)

Carabinieri in azione (immagine d'archivio, non riferita al testo, ph: http://2.bp.blogspot.com)

AUTORE:
Michele Solatia
PUBBLICATO IL:
24 Febbraio 2026
Cronaca // Manfredonia //

Roma. Un arresto, una convalida e un ricorso che punta tutto su una parola: flagranza. Ma la Cassazione non accoglie. Per un 31enne nato a Manfredonia nel 1995, fermato dai Carabinieri della Compagnia di Manfredonia per detenzione a fini di spaccio (art. 73, comma 4, d.P.R. 309/1990), la Suprema Corte dichiara il ricorso manifestamente infondato.

Il ricorso contestava la motivazione della convalida del G.i.p. di Foggia: secondo la difesa, decisione “di stile”, basata su flagranza e “considerevole” quantitativo, senza valutare documenti su presunto uso personale, stato di assuntore e capacità reddituale. In più, la difesa sottolineava l’assenza di alcuni indici tipici dello spaccio (suddivisione in dosi, sostanze da taglio, denaro) e richiamava le “cartine” come elemento compatibile con l’uso.

La Cassazione però richiama un principio che spesso decide questi casi: in sede di convalida dell’arresto il giudice valuta l’operato della polizia giudiziaria con il parametro della mera ragionevolezza, guardando solo agli elementi conosciuti al momento, con valutazione ex ante. Non è il luogo per anticipare il giudizio su gravità indiziaria o responsabilità.

E sugli elementi “di fatto” la Corte è netta: la convalida è motivata. Il G.i.p. aveva evidenziato 150 grammi di hashish, 2.196 dosi medie singole ricavabili, e la presenza di strumenti per pesatura e taglio. Inoltre, la Cassazione smentisce un passaggio decisivo della difesa: non ci fu consegna spontanea “totale”.

Dal verbale di arresto risulterebbe che l’imputato consegnò tre pezzi (64,5 grammi lordi) e poi, “di scatto”, andò sul balcone e lanciò giù una scatola azzurra: recuperata dai militari, conteneva altri 94,5 grammi lordi di hashish. Un comportamento che, nella lettura del provvedimento, pesa come un macigno sulla ragionevolezza della qualificazione.

Morale: ricorso inammissibile, spese e 3.000 euro alla Cassa delle ammende.

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

