Home // Cronaca // Manfredonia, sopralluogo del presidente Nobiletti all’Istituto Roncalli: “Manutenzioni già in corso, priorità alla sicurezza”

NOBILETTI RONCALLI Manfredonia, sopralluogo del presidente Nobiletti all’Istituto Roncalli: “Manutenzioni già in corso, priorità alla sicurezza”

Il presidente della Provincia di Foggia oggi a Manfredonia per verificare le criticità dell’edilizia scolastica. Avviati interventi straordinari su copertura, impianti e murature

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
24 Febbraio 2026
Cronaca // Manfredonia //

MANFREDONIA – 24 febbraio 2026 – Una delle criticità più rilevanti ereditate a inizio mandato riguarda una parte consistente del patrimonio scolastico provinciale. È quanto ha dichiarato oggi il presidente della Provincia di Foggia, Giuseppe Nobiletti, nel corso di un sopralluogo all’Istituto “Roncalli” di Piazza Europa a Manfredonia.

La visita è avvenuta su invito del dirigente scolastico Roberto Menga e del professor Michele Ferosi, con l’obiettivo di verificare direttamente lo stato manutentivo dell’edificio.

“Le nostre scuole hanno bisogno di attenzione concreta – ha affermato Nobiletti –. Ho voluto effettuare personalmente questo sopralluogo perché ritengo fondamentale rendersi conto di persona delle condizioni degli istituti e delle esigenze delle comunità scolastiche”.

Durante l’ispezione sono emerse diverse problematiche legate alla manutenzione della struttura. A seguito di un confronto immediato con la struttura tecnica dell’Edilizia Scolastica della Provincia, il presidente ha confermato che sono già stati attivati interventi di manutenzione straordinaria.

“Nonostante l’esiguità delle risorse a nostra disposizione – ha spiegato – sono già in corso lavori che interessano parti ammalorate della copertura, alcuni impianti, il sistema di smaltimento delle acque meteoriche e diverse porzioni murarie interne ed esterne. Si tratta di interventi necessari per garantire condizioni di sicurezza e decoro adeguate”.

Parallelamente, l’Ente provinciale sta lavorando per intercettare nuove linee di finanziamento. “Stiamo predisponendo progettualità utili a partecipare a bandi regionali, ministeriali ed europei – ha aggiunto Nobiletti – con particolare attenzione al miglioramento della sicurezza sismica e dell’efficienza energetica degli edifici scolastici. È una sfida complessa, ma intendiamo affrontarla con determinazione”. Il sopralluogo rientra in un più ampio programma di verifiche sul territorio provinciale, finalizzato a monitorare lo stato degli istituti superiori e a programmare interventi prioritari in base alle criticità riscontrate.

