24 Febbraio 2026 - ore  09:54

MATTINATA SANT'ANTONIO Mattinata celebra Sant’Antonio Abate: il 1° marzo torna la tradizionale sfilata dei cavalieri

Il 1° marzo 2026 le strade di Mattinata ospiteranno la storica manifestazione in onore di Sant’Antonio Abate, organizzata dall’associazione "Mattinata a Cavallo"

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
24 Febbraio 2026
Manfredonia // Mattinata //

Il 1° marzo 2026 le strade di Mattinata ospiteranno la storica manifestazione in onore di Sant’Antonio Abate, organizzata dall’associazione “Mattinata a Cavallo”. L’evento rappresenta un appuntamento fisso per il territorio, capace di coniugare devozione religiosa e passione equestre, richiamando le radici più autentiche del Gargano.

Il cuore della giornata sarà il corteo dei cavalli che attraverserà il centro cittadino, celebrando il legame storico tra l’uomo e l’animale, simbolo un tempo dell’economia rurale e oggi della passione sportiva e associativa. Il momento centrale sarà la benedizione degli animali, sul sagrato della Chiesa Abbaziale di Santa Maria della Luce, rito solenne che richiama ogni anno residenti e visitatori dai comuni limitrofi.

L’iniziativa conferma l’impegno dell’associazione nel mantenere viva una tradizione che va oltre il folklore, rappresentando un atto di continuità con la storia locale. La partecipazione lungo il percorso trasformerà la manifestazione in un momento di aggregazione e celebrazione condivisa per tutta la comunità mattinatese.

