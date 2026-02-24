Una deroga mirata, limitata alle attività già calendarizzate. Con l’ordinanza sindacale n. 9 del 24 febbraio 2026, la sindaca di Foggia Maria Aida-Tatiana Episcopo dispone la rettifica parziale della precedente ordinanza n. 5 del 9 febbraio 2026, che aveva stabilito la chiusura, per sabato 21 marzo 2026, di scuole di ogni ordine e grado, sedi universitarie e uffici pubblici sul territorio comunale, in conseguenza dell’anticipo della solennità liturgica della Madonna dei Sette Veli.

Il nuovo provvedimento nasce da una nota dell’Università degli Studi di Foggia datata 16 febbraio 2026 (acquisita al protocollo generale 26853 nello stesso giorno), con cui il rettore chiede una deroga alla chiusura “limitatamente alle sedi interessate” dallo svolgimento del TFA Sostegno (Tirocinio formativo attivo), inserito nella programmazione didattico-formativa dell’Ateneo.

Perché proprio il 21 marzo

La giornata individuata dal Comune coincide con la data in cui, per effetto dell’anticipo della solennità liturgica della Madonna dei Sette Veli, era stata programmata la chiusura diffusa di scuole, università e uffici pubblici. L’impostazione, come richiamato nell’ordinanza, mirava a uniformare l’organizzazione dei servizi sul territorio in occasione della ricorrenza patronale, prevedendo una sospensione generalizzata delle attività istituzionali.

Nelle premesse dell’ordinanza, l’amministrazione comunale richiama l’esigenza di garantire il regolare espletamento di attività formative obbligatorie già programmate. La sospensione, si legge nel testo, comporterebbe un grave pregiudizio sia per i corsisti sia per il cronoprogramma accademico. La decisione viene motivata come un bilanciamento tra le esigenze celebrative legate alla festività patronale e l’interesse pubblico alla formazione.

L’ordinanza richiama l’articolo 50 del Testo unico degli enti locali (d.lgs. 267/2000). Sul piano amministrativo, l’atto si configura come una rettifica “parziale” di un provvedimento precedente: non riscrive l’intera disciplina della giornata del 21 marzo, ma interviene su un punto – la chiusura delle sedi universitarie – introducendo una deroga circoscritta. Nel dispositivo, la sindaca dispone la parziale rettifica dell’ordinanza n. 5 del 9 febbraio 2026 “nella parte relativa alla chiusura delle sedi universitarie” per il giorno 21 marzo 2026. Viene quindi autorizzata, in deroga, l’apertura delle sole sedi dell’Università di Foggia interessate dallo svolgimento del TFA Sostegno, per consentire l’accesso al personale docente, tecnico-amministrativo e ai corsisti coinvolti.

L’ordinanza non elenca nel dettaglio gli edifici o i plessi interessati: la deroga è formulata in modo funzionale, riferita alle “sole sedi” coinvolte nello svolgimento del TFA Sostegno. L’individuazione operativa delle sedi e degli orari resta quindi legata alla programmazione universitaria già calendarizzata, richiamata nella nota dell’Ateneo.

Il provvedimento precisa che ogni altra disposizione contenuta nell’ordinanza precedente resta confermata. In pratica, la chiusura prevista per la festività patronale rimane la regola generale per gli altri ambiti indicati nel provvedimento originario, mentre l’eccezione riguarda esclusivamente le sedi universitarie interessate dall’attività formativa specificata.