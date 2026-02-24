Edizione n° 5986

BALLON D'ESSAI

FOGGIA CASILLO // Foggia ko a Crotone, Casillo carica l’ambiente: “Non ci arrendiamo. Uniti fino all’ultimo respiro”
23 Febbraio 2026 - ore  15:10

CALEMBOUR

LUCIANO CAPASSO // Tragedia sulle Alpi svizzere: Luciano Capasso travolto da una valanga di livello 4
23 Febbraio 2026 - ore  09:00

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Cronaca // Reddito di cittadinanza e “conti gioco”: 59enne ottiene un annullamento. Ma il processo riparte da Firenze

REDDITO CASSAZIONE Reddito di cittadinanza e “conti gioco”: 59enne ottiene un annullamento. Ma il processo riparte da Firenze

La decisione (Sezione III, presidente Vito Di Nicola, relatrice Maria Sabina Calabretta, udienza 13 gennaio 2026) è “chirurgica”: dichiara alcuni motivi generici, ma accoglie un punto ritenuto assorbente. 

Nel corso degli accessi ispettivi che hanno interessato i comuni della Provincia di Foggia e della Bat territorialmente di competenza, nella settimana dal 13 al 19 gennaio u.s., i Carabinieri del NIL individuavano due percettori di reddito di cittadinanza che lavoravano “in nero” presso alcuni centri scommesse di Cerignola e Margherita di Savoia.

Foto-Consulentidellavoro Taranto

AUTORE:
Michele Solatia
PUBBLICATO IL:
24 Febbraio 2026
Cronaca // Manfredonia //

Qui la Cassazione apre uno spiraglio: non assolve, ma annulla con rinvio. Protagonista un 59enne di San Giovanni Rotondo, condannato per il reato previsto dall’art. 7 del d.l. 4/2019 (poi legge 26/2019) per l’omessa indicazione in DSU/ISEE di redditi provenienti da “conti gioco”, legati alle annualità 2019 e a successive variazioni 2020. Le DSU sarebbero state presentate e sottoscritte da Barbara Atzei (nel testo compare anche “Bianca Atzei” in un passaggio, segno di un’incertezza nominale negli atti).

La decisione (Sezione III, presidente Vito Di Nicola, relatrice Maria Sabina Calabretta, udienza 13 gennaio 2026) è “chirurgica”: dichiara alcuni motivi generici, ma accoglie un punto ritenuto assorbente.

Sul fronte dell’elemento soggettivo, la difesa sosteneva che le singole vincite non fossero visualizzabili e che l’imputato vedesse solo il saldo. La Cassazione risponde: il motivo è generico perché non si confronta con la motivazione della Corte d’appello, che aveva individuato un indice di consapevolezza nell’uso delle vincite per finanziare ulteriori giocate o compensare perdite. Inoltre le vincite, registrate dall’Agenzia delle Dogane, sarebbero state utilizzate consapevolmente. Poi la questione “scissione tra dichiarante e imputato”: l’imputato sostiene che soggetto attivo del reato sia chi redige e sottoscrive la DSU, quindi non lui. La Cassazione osserva che dagli atti di primo grado risulterebbe che fu l’imputato a presentare l’istanza per il reddito di cittadinanza l’8 marzo 2019, allegando però DSU sottoscritte da altro soggetto e riferite al nucleo familiare. Secondo la motivazione, allegando quelle DSU all’istanza, l’uomo avrebbe “imputato a sé” il contenuto. Anche qui: motivi dichiarati generici per mancato confronto con la ratio della sentenza d’appello. 

Ma il vero colpo arriva sul tema temporale e sulla motivazione: la Cassazione ritiene meramente apparente la motivazione con cui la Corte d’appello avrebbe respinto le doglianze sulla corretta individuazione delle annualità di riferimento per ISEE/DSU e sulle variazioni reddituali. In sostanza, la Corte d’appello avrebbe dato per “corretta” la contestazione 2019-2020 richiamando un rapporto della polizia giudiziaria “che non rileva nulla di scorretto”, senza una valutazione comparativa delle tesi contrapposte e senza sciogliere l’incrocio logico evidenziato: l’istanza per il reddito di cittadinanza è dell’8 marzo 2019 e le vincite contestate come non dichiarate sarebbero del 2019, “senza più precisa indicazione del periodo temporale di riferimento”.

Esito: annullamento con rinvio per nuovo giudizio alla Corte d’appello di Firenze. La partita, per il 59enne, non è chiusa: riparte, ma con una motivazione da riscrivere e un punto debole già evidenziato nero su bianco dalla Suprema Corte.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CASINO ONLINE NON AAMS

CASINO NON AAMS

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

“L’emozione sorge laddove corpo e mente si incontrano.” Eckhart Tolle

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO