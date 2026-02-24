Qui la Cassazione apre uno spiraglio: non assolve, ma annulla con rinvio. Protagonista un 59enne di San Giovanni Rotondo, condannato per il reato previsto dall’art. 7 del d.l. 4/2019 (poi legge 26/2019) per l’omessa indicazione in DSU/ISEE di redditi provenienti da “conti gioco”, legati alle annualità 2019 e a successive variazioni 2020. Le DSU sarebbero state presentate e sottoscritte da Barbara Atzei (nel testo compare anche “Bianca Atzei” in un passaggio, segno di un’incertezza nominale negli atti).

La decisione (Sezione III, presidente Vito Di Nicola, relatrice Maria Sabina Calabretta, udienza 13 gennaio 2026) è “chirurgica”: dichiara alcuni motivi generici, ma accoglie un punto ritenuto assorbente.

Sul fronte dell’elemento soggettivo, la difesa sosteneva che le singole vincite non fossero visualizzabili e che l’imputato vedesse solo il saldo. La Cassazione risponde: il motivo è generico perché non si confronta con la motivazione della Corte d’appello, che aveva individuato un indice di consapevolezza nell’uso delle vincite per finanziare ulteriori giocate o compensare perdite. Inoltre le vincite, registrate dall’Agenzia delle Dogane, sarebbero state utilizzate consapevolmente. Poi la questione “scissione tra dichiarante e imputato”: l’imputato sostiene che soggetto attivo del reato sia chi redige e sottoscrive la DSU, quindi non lui. La Cassazione osserva che dagli atti di primo grado risulterebbe che fu l’imputato a presentare l’istanza per il reddito di cittadinanza l’8 marzo 2019, allegando però DSU sottoscritte da altro soggetto e riferite al nucleo familiare. Secondo la motivazione, allegando quelle DSU all’istanza, l’uomo avrebbe “imputato a sé” il contenuto. Anche qui: motivi dichiarati generici per mancato confronto con la ratio della sentenza d’appello.

Ma il vero colpo arriva sul tema temporale e sulla motivazione: la Cassazione ritiene meramente apparente la motivazione con cui la Corte d’appello avrebbe respinto le doglianze sulla corretta individuazione delle annualità di riferimento per ISEE/DSU e sulle variazioni reddituali. In sostanza, la Corte d’appello avrebbe dato per “corretta” la contestazione 2019-2020 richiamando un rapporto della polizia giudiziaria “che non rileva nulla di scorretto”, senza una valutazione comparativa delle tesi contrapposte e senza sciogliere l’incrocio logico evidenziato: l’istanza per il reddito di cittadinanza è dell’8 marzo 2019 e le vincite contestate come non dichiarate sarebbero del 2019, “senza più precisa indicazione del periodo temporale di riferimento”.

Esito: annullamento con rinvio per nuovo giudizio alla Corte d’appello di Firenze. La partita, per il 59enne, non è chiusa: riparte, ma con una motivazione da riscrivere e un punto debole già evidenziato nero su bianco dalla Suprema Corte.