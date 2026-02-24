Referendum, PD Manfredonia: "Sorteggio pubblico per gli scrutatori"

In vista del referendum del 22 e 23 marzo, il Partito Democratico di Manfredonia adotterà un criterio chiaro e trasparente per la designazione degli scrutatori da presentare all’Ufficio Elettorale Comunale: sorteggio pubblico integrale tra tutte le cittadine e i cittadini che avranno manifestato la propria disponibilità.

I nominativi saranno estratti esclusivamente tra coloro che compileranno il form online disponibile al link https://forms.gle/7ntVXX4SRKXz7X5U8. Questa scelta punta a superare logiche discrezionali e personali, garantendo pari opportunità di accesso a tutti.

Nel rispetto dell’equità sociale, sarà data priorità a inoccupati, disoccupati e studenti, purché regolarmente iscritti all’Albo degli scrutatori del Comune di Manfredonia. La disponibilità va inviata entro le ore 12:00 di venerdì 27 febbraio.

Il sorteggio pubblico si svolgerà:

Luogo: sede del Partito Democratico di Manfredonia, Via del Seminario, 1

Data: venerdì 27 febbraio 2026

Orario: ore 18:30

Il Partito Democratico sottolinea che trasparenza, regole uguali per tutti e attenzione verso chi ha meno opportunità non sono solo slogan, ma un metodo concreto di partecipazione politica. Tutte e tutti gli interessati sono invitati a partecipare.

