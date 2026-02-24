Edizione n° 5986

BALLON D'ESSAI

BASSETTI LATTINE // Lattine nei supermercati vietate, Bassetti: «Rischio tumori e problemi di fertilità»
24 Febbraio 2026 - ore  09:54

CALEMBOUR

CALA M5S DI CONTE // Sondaggi: arretra il M5S, Calenda supera Vannacci tra i partiti minori
24 Febbraio 2026 - ore  09:57

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Manfredonia // Referendum, PD Manfredonia: “Sorteggio pubblico per gli scrutatori”

REFERENDUM SCRUTATORI Referendum, PD Manfredonia: “Sorteggio pubblico per gli scrutatori”

In vista del referendum del 22 e 23 marzo, il Partito Democratico di Manfredonia adotterà un criterio chiaro e trasparente

Referendum, PD Manfredonia: "Sorteggio pubblico per gli scrutatori"

Scrutatori - ph comune.manfredonia.fg.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
24 Febbraio 2026
Manfredonia // Politica //

In vista del referendum del 22 e 23 marzo, il Partito Democratico di Manfredonia adotterà un criterio chiaro e trasparente per la designazione degli scrutatori da presentare all’Ufficio Elettorale Comunale: sorteggio pubblico integrale tra tutte le cittadine e i cittadini che avranno manifestato la propria disponibilità.

I nominativi saranno estratti esclusivamente tra coloro che compileranno il form online disponibile al link https://forms.gle/7ntVXX4SRKXz7X5U8. Questa scelta punta a superare logiche discrezionali e personali, garantendo pari opportunità di accesso a tutti.

Nel rispetto dell’equità sociale, sarà data priorità a inoccupati, disoccupati e studenti, purché regolarmente iscritti all’Albo degli scrutatori del Comune di Manfredonia. La disponibilità va inviata entro le ore 12:00 di venerdì 27 febbraio.

Il sorteggio pubblico si svolgerà:

  • Luogo: sede del Partito Democratico di Manfredonia, Via del Seminario, 1
  • Data: venerdì 27 febbraio 2026
  • Orario: ore 18:30

Il Partito Democratico sottolinea che trasparenza, regole uguali per tutti e attenzione verso chi ha meno opportunità non sono solo slogan, ma un metodo concreto di partecipazione politica. Tutte e tutti gli interessati sono invitati a partecipare.

Lo riporta su Facebook, Partito Democratico – Manfredonia.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CASINO ONLINE NON AAMS

CASINO NON AAMS

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

“L’emozione sorge laddove corpo e mente si incontrano.” Eckhart Tolle

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO