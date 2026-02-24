Referendum, sondaggio Ixè: il No in vantaggio di sei punti

Secondo l’ultimo sondaggio Ixè, il No al referendum del 22 e 23 marzo è in netto vantaggio con il 53%, contro il 47% del Sì. Si tratta del distacco più ampio registrato finora, con una forbice tra 51,3% e 54,3% per il No e tra 45,7% e 48,7% per il Sì, mentre gli indecisi sono stimati al 40%. Rispetto al sondaggio di novembre 2025, si osserva un vero e proprio capovolgimento dei risultati, con i favorevoli alla riforma Nordio che perdono sei punti di media.

Il sondaggio evidenzia inoltre un forte gap di fiducia tra istituzioni e partiti: il 51% degli italiani dichiara fiducia nella magistratura, in crescita rispetto al 45% dello scorso anno, mentre solo il 12% si fida dei partiti, contro il 14% dell’anno precedente.

La rilevazione, condotta tra il 17 e il 23 febbraio su un campione di 1.200 persone, mostra un aumento della quota di cittadini informati sui contenuti del referendum, salita al 56%, mentre il 31% conosce solo in parte i temi e il 13% dichiara di non averne mai sentito parlare. Quasi un terzo degli elettori (31,9%) non sa che il referendum sarà valido anche senza il quorum del 50% + 1.

Il No prevale nettamente tra i giovani 18-34 anni (71%), le donne (60%), chi non si colloca politicamente (60%) e chi si è astenuto alle ultime elezioni (64%). Il Sì mantiene la maggioranza tra i 45-54 anni (60%), i 55-64 anni (57%) e l’elettorato maschile (53%). Tra gli indecisi, il 45,9% tende verso il No, il 33% verso il Sì e il 21,2% non si esprime, indicando che il fronte dei contrari alla riforma ha ancora margini di crescita.

Lo riporta ilfattoquotidiano.it.