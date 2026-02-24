Edizione n° 5986

Home // Politica // Referendum, sondaggio Ixè: il No in vantaggio di sei punti

REFERENDUM SONDAGGIO Referendum, sondaggio Ixè: il No in vantaggio di sei punti

Secondo l’ultimo sondaggio Ixè, il No al referendum del 22 e 23 marzo è in netto vantaggio con il 53%, contro il 47% del Sì

Referendum, sondaggio Ixè: il No in vantaggio di sei punti

Carlo Nordio - ph ANSA

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
24 Febbraio 2026
Politica // Politica Nazionale //

Secondo l’ultimo sondaggio Ixè, il No al referendum del 22 e 23 marzo è in netto vantaggio con il 53%, contro il 47% del Sì. Si tratta del distacco più ampio registrato finora, con una forbice tra 51,3% e 54,3% per il No e tra 45,7% e 48,7% per il Sì, mentre gli indecisi sono stimati al 40%. Rispetto al sondaggio di novembre 2025, si osserva un vero e proprio capovolgimento dei risultati, con i favorevoli alla riforma Nordio che perdono sei punti di media.

Il sondaggio evidenzia inoltre un forte gap di fiducia tra istituzioni e partiti: il 51% degli italiani dichiara fiducia nella magistratura, in crescita rispetto al 45% dello scorso anno, mentre solo il 12% si fida dei partiti, contro il 14% dell’anno precedente.

La rilevazione, condotta tra il 17 e il 23 febbraio su un campione di 1.200 persone, mostra un aumento della quota di cittadini informati sui contenuti del referendum, salita al 56%, mentre il 31% conosce solo in parte i temi e il 13% dichiara di non averne mai sentito parlare. Quasi un terzo degli elettori (31,9%) non sa che il referendum sarà valido anche senza il quorum del 50% + 1.

Il No prevale nettamente tra i giovani 18-34 anni (71%), le donne (60%), chi non si colloca politicamente (60%) e chi si è astenuto alle ultime elezioni (64%). Il Sì mantiene la maggioranza tra i 45-54 anni (60%), i 55-64 anni (57%) e l’elettorato maschile (53%). Tra gli indecisi, il 45,9% tende verso il No, il 33% verso il Sì e il 21,2% non si esprime, indicando che il fronte dei contrari alla riforma ha ancora margini di crescita.

Lo riporta ilfattoquotidiano.it.

Lascia un commento



"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

LASCIA UN COMMENTO