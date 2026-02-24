Regione Puglia rafforza i controlli contro l’abbandono di auto rubate nella Bat

La Regione Puglia potenzia la sorveglianza sul territorio della provincia di Barletta-Andria-Trani per contrastare l’abbandono di carcasse di veicoli rubati, fenomeno tra i più diffusi in Italia. L’iniziativa si concretizza con la sottoscrizione di un contratto per la progettazione, fornitura a noleggio, installazione e manutenzione di un sistema informatico integrato di controllo del territorio, nell’ambito dell’Accordo siglato a novembre 2025 con la Prefettura Bat.

L’obiettivo è combattere l’inquinamento e il degrado ambientale causati dalle auto abbandonate, che rilasciano sostanze pericolose e possono essere soggette a incendi. Tali veicoli sono classificabili come rifiuti speciali pericolosi, con rischi concreti di contaminazione di suolo, sottosuolo e falde acquifere, con impatti negativi sull’ecosistema e sulla salute pubblica.

Il nuovo sistema tecnologico, noleggiato per un anno al costo di 122.000 euro, sarà trasferito alla Prefettura Bat e messo a disposizione delle Forze dell’ordine. Il servizio comprende formazione del personale, gestione della sala controllo e assistenza tecnica H24, rafforzando la capacità di monitoraggio e di intervento sul territorio.

L’assessore all’Ambiente e al Clima, Debora Ciliento, ha sottolineato: “Questo intervento ha un doppio valore: tutela il patrimonio dei cittadini e l’ambiente. Regione Puglia, Prefettura e Forze dell’ordine lavorano insieme per promuovere legalità, sicurezza e qualità della vita. Nella Bat l’abbandono e l’incendio di carcasse di auto rubate è molto frequente e abbiamo il dovere di arginarlo”.

Con questa iniziativa, la Regione conferma il proprio impegno nella protezione dell’ambiente e nella prevenzione dei crimini ambientali, garantendo maggiore sicurezza e tutela della salute per la comunità locale.