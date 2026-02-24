FOGGIA – Che fine ha fatto il progetto di riqualificazione del Rione Martucci? È la domanda che il Comitato di quartiere rilancia pubblicamente dopo una serie di notizie circolate sui social e su alcune testate locali il 23 febbraio 2026, dedicate allo stato di avanzamento di diversi interventi cittadini e al loro passaggio dal PNRR al PNC. In quel racconto, però, del “pacchetto Martucci” non ci sarebbe traccia. E l’assenza, per chi vive nella zona, non è un dettaglio: significa non sapere se e quando arriveranno lavori attesi da anni.

A sollevare il caso è un comunicato firmato dal presidente del Comitato, Francesco D’Angelo, che punta il dito anche contro il documento ufficiale del Comune, datato 24 febbraio 2026. In quel testo – osservano i residenti – vengono citati diversi interventi “ex PNRR”, come lo stadio e l’inceneritore, ma senza alcun riferimento alla riqualificazione del rione, che fino a poco tempo fa risultava inserita nello stesso pacchetto di opere.

«Non conosciamo le fonti utilizzate da chi ha diffuso tali notizie – evidenzia il Comitato – ma rileviamo che anche il comunicato ufficiale del Comune riporta le stesse informazioni e, ancora una volta, non menziona il progetto Martucci». Un vuoto che, secondo i residenti, alimenta dubbi e timori: il passaggio di un’opera da un canale di finanziamento a un altro può significare rimodulazioni, slittamenti o cambi di priorità. Ed è proprio su questo punto che il Comitato chiede chiarezza, senza “voci di corridoio” e senza formule generiche.

Il Comitato parla di “legittime preoccupazioni” e richiama un tema che va oltre la burocrazia: strade dissestate, sicurezza, gestione del traffico. Questioni quotidiane – spiegano – che incidono direttamente sulla qualità della vita. «Da anni attendiamo risposte concrete non solo sulla riqualificazione del rione, ma anche sullo stato delle strade, sulla sicurezza e sulla gestione del traffico», è la sintesi contenuta nel documento.

La richiesta all’amministrazione comunale è duplice. Da un lato, un chiarimento “ufficiale” sul futuro del progetto Martucci e sul motivo per cui non sarebbe più citato nei documenti relativi alla migrazione da PNRR a PNC. Dall’altro, “aggiornamenti puntuali” sul cronoprogramma degli interventi previsti per la viabilità e la manutenzione stradale nel quartiere. Un passaggio che fotografa la distanza tra le aspettative dei cittadini e la percezione di un iter rallentato, se non addirittura finito in un limbo amministrativo.

Nel rione, raccontano i residenti, i problemi non mancano: carreggiate usurate, segnaletica da ripristinare, punti critici per la circolazione e la sosta. Non si tratta soltanto di decoro urbano, ma di prevenzione del rischio e vivibilità. È anche per questo che il Comitato insiste sul tema della trasparenza: sapere “cosa” si farà, “quando” e “con quali risorse” è l’unico modo per evitare che promesse e annunci restino tali.

Il tono del comunicato è fermo ma istituzionale: «I cittadini meritano trasparenza, risposte chiare e un confronto diretto sulle scelte che riguardano il loro territorio». In altre parole, l’obiettivo non è aprire una polemica fine a se stessa, ma ottenere una presa di posizione netta e verificabile. Il Comitato non esclude, inoltre, la necessità di un confronto pubblico: un incontro con i residenti e con i responsabili tecnici potrebbe chiarire lo stato dell’arte e prevenire ulteriori incomprensioni.

La vicenda si inserisce in un contesto cittadino in cui la rimodulazione dei progetti finanziati – e il passaggio tra strumenti diversi – sta generando interrogativi in più quartieri. Ma nel caso Martucci, sottolineano i residenti, l’assenza di un riferimento esplicito pesa come un campanello d’allarme: perché se un progetto sparisce dai comunicati, il rischio è che sparisca anche dalle priorità.

Ora la palla passa al Comune, chiamato a sciogliere i nodi: il progetto è confermato? È stato rinviato, rimodulato, stralciato? E, soprattutto, quali interventi sono effettivamente previsti su strade, sicurezza e traffico? Domande alle quali il Comitato chiede risposte “nere su bianco”, per evitare che l’attesa diventi rassegnazione.

Per contatti, il Comitato di quartiere Rione Martucci indica l’indirizzo mail comitatorionemartuccifg@outlook.it e la PEC comitato.rionemartucci@pec.it. Da parte del Comune, al momento, non risultano repliche ufficiali alle richieste contenute nel comunicato. STATOquotidiano ha chiesto una posizione all’amministrazione e pubblicherà eventuali aggiornamenti o precisazioni.