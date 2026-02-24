L’ex generale e ex eurodeputato della Lega, Roberto Vannacci, ha ufficialmente aderito al gruppo Esn, la famiglia sovranista fondata dall’AfD al Parlamento Europeo. L’annuncio è stato dato dal capogruppo Rene Aust in conferenza stampa a Bruxelles.

Vannacci ha dichiarato: “È un onore, mi riconosco totalmente nei principi e ideali di questo gruppo”. Ha spiegato di condividere la missione del gruppo di difendere la sovranità nazionale contro il federalismo europeo, criticare il Green Deal definito “la più grande truffa dell’Ue” e tutelare le tradizioni greco-romane dell’Europa. Sul tema dell’immigrazione, ha sottolineato la necessità di preservare la cultura europea di fronte a influenze percepite come “diverse dalle nostre”.

L’ex eurodeputato ha inoltre chiarito il suo ruolo politico in Italia: “Il mio partito, Futuro Nazionale, è appena nato e oggi cammina sulle sue gambe da solo”. Pur avendo votato la fiducia al governo attuale, Vannacci ha ribadito di non accontentarsi del “meno peggio” e di voler di più per l’Italia e per le future generazioni.

Critico verso il governo italiano, ha evidenziato come alcune sue politiche, come lo Ius Scholae o l’approccio all’immigrazione e al Green Deal, siano insufficienti o in contrasto con le posizioni sovraniste. Riguardo alla coalizione del PPE, Vannacci ha dichiarato forti divergenze su temi sociali, citando in particolare la considerazione dei trans come donne.

Con questa adesione, Vannacci si posiziona chiaramente nell’area ultradestra e sovranista europea, sottolineando la continuità del suo impegno politico a livello continentale.

Lo riporta leggo.it.