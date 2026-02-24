Edizione n° 5987

Sanremo 2026, chi vince? I favoriti secondo i bookmaker (e le sorprese dopo i preascolti)

Serena Brancale guida le quote delle agenzie di scommesse, ma dalla sala stampa emergono altri nomi: Fulminacci conquista il voto più alto, bene anche Paradiso e Chiello.

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
24 Febbraio 2026
Cronaca

Chi salirà sul gradino più alto del podio dell’Ariston? La 76ª edizione del Festival di Sanremo prenderà ufficialmente il via martedì 24 febbraio, ma il toto-vincitore è già entrato nel vivo. Dopo settimane di pronostici e, soprattutto, dopo il tradizionale preascolto riservato alla stampa, il quadro dei favoriti inizia a delinearsi con maggiore chiarezza.

Le quote dei bookmaker: Brancale in testa

Alla vigilia dell’apertura del Festival, i principali bookmaker aggiornano le stime su chi potrebbe raccogliere il testimone di Olly, vincitore della scorsa edizione con Balorda nostalgia.

Negli ultimi giorni Serena Brancale è balzata in cima alle quotazioni:

Snai: 3,00

Lottomatica: 3,25

Sisal: 3,50

Alle sue spalle la coppia Fedez / Marco Masini, tra i progetti più attesi di questa edizione:

Snai: 7,50

Sisal: 5,00

Lottomatica: 6,00

Subito dopo troviamo:

Tommaso Paradiso, al debutto solista all’Ariston con I Romantici (7,50 per Snai, Sisal e Lottomatica)

Sayf, possibile outsider (7,50)

Il gruppo degli inseguitori

In una fascia intermedia si collocano:

Ermal Meta (tra 16,00 e 21,00)

Eddie Brock (tra 16,00 e 20,00)

Arisa (tra 16,00 e 20,00)

Ditonellapiaga (13,00–16,00)

Fulminacci (16,00–21,00)

Quote decisamente più alte — e quindi vittoria considerata poco probabile — per:

Samurai Jay (fino a 301,00)

Elettra Lamborghini (fino a 201,00)

Ma a Sanremo, si sa, i pronostici possono sempre essere ribaltati.

Dopo i preascolti: cambia lo scenario?

Se le agenzie di scommesse premiano Serena Brancale, dalla sala stampa arrivano segnali differenti.

Nel preascolto riservato ai giornalisti accreditati, Fulminacci ha ottenuto il voto più alto nelle pagelle di Andrea Laffranchi: 8 per Stupida sfortuna.

Ottime impressioni anche per:

Chiello – 7,5

Tommaso Paradiso – 7,5

Promosse con 7 le canzoni di:

Malika Ayane

Sayf

Ditonellapiaga

Tredici Pietro

Valutazioni più tiepide per:

Fedez/Masini – 6,5

Serena Brancale – 5

Bocciature, invece, per:

Samurai Jay – 4,5

Sal Da Vinci – 4

Il divario tra quote e giudizi critici conferma quanto questa edizione sia ancora tutta da scrivere. Se i bookmaker vedono in Serena Brancale la favorita numero uno, la stampa sembra premiare maggiormente la proposta di Fulminacci e guarda con attenzione alla sensibilità pop di Paradiso.

Come sempre, però, sarà il palco dell’Ariston — tra esibizioni dal vivo, televoto e dinamiche di gara — a riscrivere le gerarchie. E a Sanremo, mai dire mai. Lo riporta il Corriere della Sera.

