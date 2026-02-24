Dopo l’esperienza come opinionista su XXL su Italia 1, Serse Cosmi ritorna alla guida di una squadra a quattro anni di distanza dall’ultima esperienza in panchina. Il tecnico umbro, 68 anni, con un passato in Serie A tra Perugia e Udinese, è stato scelto dalla Salernitana, militante nel girone C, per sostituire Giuseppe Raffaele, esonerato dopo la sconfitta interna contro il Monopoli.

Cosmi è già arrivato a Salerno e ha firmato un contratto di quattro mesi, valido fino al 30 giugno 2026. La Salernitana, attualmente terza in classifica, è distante 14 punti dal Benevento, capolista del girone. Il tecnico dovrà guidare la squadra nella rincorsa alla promozione, passando per i play-off, come sottolineato dal direttore sportivo Daniele Faggiano.

Lo riporta sportmediaset.mediaset.it.