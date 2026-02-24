Edizione n° 5987

Home // Cronaca // Solarium sul Porto turistico di Manfredonia, svoltasi ispezione subacquea. Focus

SOLARIUM PORTO TURISTICO Solarium sul Porto turistico di Manfredonia, svoltasi ispezione subacquea. Focus

Si sono già svolte nelle giornate del 22 e 23 dicembre 2025 le operazioni di ispezione visiva subacquea nello specchio acqueo del Porto turistico di Manfredonia

ph stato quotidiano.it - porto turistico di manfredonia

ph stato quotidiano.it - porto turistico di manfredonia

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
24 Febbraio 2026
Cronaca // Manfredonia //

Si sono già svolte nelle giornate del 22 e 23 dicembre 2025 le operazioni di ispezione visiva subacquea nello specchio acqueo del Porto turistico di Manfredonia “Marina del Gargano”, previste nell’ambito dei lavori per la realizzazione di un solarium davanti al lato esterno del molo di sottoflutto.

L’attività era stata disciplinata da un’ordinanza della Capitaneria di Porto di Manfredonia, che aveva disposto, per le sole ore diurne dei due giorni indicati, l’interdizione temporanea dell’area interessata al transito e alla sosta di qualsiasi unità navale, oltre al divieto di pesca e di ogni altra attività connessa ai pubblici usi del mare, per ragioni di sicurezza. L’istanza era stata presentata dalla società Gespo s.r.l., con sede a Manfredonia, mentre l’esecuzione dell’ispezione con sommozzatore era stata affidata alla Commercial Sub Service s.r.l. di Civitavecchia.

Durante le operazioni, la ditta incaricata aveva l’obbligo di comunicare l’inizio e il termine dei lavori alla sala operativa della Capitaneria sul canale 16 VHF, mantenendo ascolto continuo e adottando eventuali segnali ottico-acustici in caso di avvicinamento di unità non autorizzate. Per le imbarcazioni in navigazione nei pressi dell’area era stato inoltre raccomandato di procedere con la massima attenzione e con velocità non superiore a 3 nodi, così da limitare il moto ondoso.

Conclusa l’ispezione subacquea nei tempi previsti, l’area è tornata regolarmente fruibile. Il provvedimento della Capitaneria era stato adottato esclusivamente ai fini della sicurezza della navigazione e della salvaguardia della vita umana in mare, senza sostituire eventuali ulteriori autorizzazioni di competenza di altri enti.

Le operazioni rappresentano uno dei passaggi tecnici preliminari legati alla realizzazione del solarium nell’area del porto turistico.

