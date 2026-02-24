Stato Quotidiano celebra un risultato straordinario: oltre 2.100.000 visualizzazioni per Carnival Tour

La 72^ edizione del Carnevale di Manfredonia non è stata soltanto una grande festa per la città, ma anche un successo editoriale per Stato Quotidiano, che ha registrato un risultato di assoluto rilievo su tutti i propri canali digitali. I servizi dedicati al Carnevale sipontino ma anche quelli del Carnevale di Putignano inseriti nel contest giornalistico “Carnival Tour” hanno infatti totalizzato oltre 2.100.000 visualizzazioni complessive, un numero che continua a crescere giorno dopo giorno, confermando l’interesse del pubblico e la qualità del lavoro svolto.

Un risultato che premia impegno, presenza e professionalità

La testata giornalistica diretta da Giuseppe De Filippo ha seguito ogni momento del Carnevale con puntualità, attenzione e spirito di servizio, offrendo ai lettori contenuti tempestivi, approfonditi e capaci di raccontare l’atmosfera unica dell’evento.

Il dato delle visualizzazioni, distribuite tra social e piattaforme digitali, testimonia non solo la forza della manifestazione, ma anche la credibilità e la capacità narrativa di una redazione che da anni rappresenta un punto di riferimento per l’informazione locale.

Il successo è frutto di un lavoro corale, portato avanti con dedizione da un team affiatato e competente. Accanto al direttore De Filippo, hanno contribuito alla copertura del Carnevale:

– Vincenzo Moccia

– Stefania Consiglia Troiano

– Daniele Catalano

– Antonio Troiano

– Mattia Gelsomino

Un gruppo che ha saputo unire professionalità, sensibilità giornalistica e capacità di raccontare il territorio con autenticità e passione. La forza dei contenuti prodotti risiede anche nella loro capacità di restituire la voce, i colori e l’energia della città. Stato Quotidiano ha scelto di essere presente, di ascoltare, di documentare e di valorizzare ogni sfumatura della festa, offrendo ai lettori un racconto vivo, partecipato e profondamente radicato nella comunità.

Gli ottimi risultati ottenuti non rappresentano un punto di arrivo, ma un incoraggiamento a proseguire su questa strada: continuare a raccontare Manfredonia con cura, con responsabilità e con quello sguardo attento che da sempre contraddistingue la testata.

“Un grazie sincero va al nostro direttore, per la sua guida attenta e la visione che orienta ogni scelta editoriale. Un ringraziamento altrettanto grande a tutti coloro che seguono Stato Quotidiano, che hanno creduto in questo gruppo, accompagnandoci con fiducia e partecipazione e che ci hanno regalato non solo migliaia di visualizzazioni, ma anche migliaia di like e centinaia di commenti. Un pensiero speciale anche ai nostri sponsor, che con il loro sostegno rendono possibile la crescita e la continuità del nostro lavoro” questo il commento a caldo del gruppo di lavoro che ha seguito la manifestazione del Carnevale 2026, dopo aver conosciuto i dati record totalizzati nei loro servizi.