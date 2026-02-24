Unione degli avvocati, a Vico del Gargano un convegno sulla responsabilità sanitaria

Si apre nel segno della formazione qualificata il calendario 2026 dell’Unione degli Avvocati del Gargano, che conferma il proprio impegno nella crescita professionale dell’avvocatura con un appuntamento di grande rilievo scientifico.

Sabato 14 marzo 2026, dalle ore 9.30 alle 12.30, nella Sala Consiliare di Vico del Gargano, in Largo S. Domenico 5, si terrà il convegno dal titolo “La responsabilità sanitaria tra diritto civile e penale, profili attuali e prospettive applicative”. L’evento consentirà ai partecipanti di ottenere 3 crediti formativi ordinari.

Il tema della responsabilità sanitaria, al centro di un costante dibattito dottrinale e giurisprudenziale, sarà affrontato nei suoi aspetti più attuali, con un’analisi approfondita delle implicazioni sia civilistiche sia penalistiche, in un quadro normativo in continua evoluzione e di forte impatto sociale.

Dopo i saluti istituzionali del sindaco di Vico del Gargano, Avv. Raffaele Sciscio, del presidente dell’Ordine degli Avvocati di Foggia, Avv. Gianluca Ursitti, e del presidente dell’Unione, Avv. Giuseppe Falcone, spazio agli interventi dei relatori.

Porteranno il loro contributo il Prof. Avv. Antonio di Biase, ordinario di Diritto Privato presso il Dipartimento di Economia dell’Università degli Studi di Foggia; la dott.ssa Patrizia Mascolo, medico di medicina generale e tutor universitario; il dott. Stefano Carughi, medico internista ed ex dirigente medico e primario di Pronto Soccorso dell’Ospedale Casa Sollievo della Sofferenza; e l’Avv. Anna Maria Cibelli, penalista del Foro di Foggia e socia dell’Unione.

Il presidente Giuseppe Falcone evidenzia come questo primo appuntamento dell’anno rappresenti un segnale concreto della vitalità dell’Associazione, che continua a investire nella formazione quale leva strategica per rafforzare la preparazione tecnica degli avvocati e il loro ruolo sociale.

Sulla stessa linea il vicepresidente Avv. Luigi Palmieri, che sottolinea come la scelta di affrontare la responsabilità sanitaria risponda alla necessità di offrire un aggiornamento puntuale su questioni di grande attualità e rilevanza pratica, favorendo un dialogo interdisciplinare tra giuristi e professionisti della sanità.

Con questa iniziativa, l’Unione degli Avvocati del Gargano rinnova il proprio impegno a promuovere eventi di alto valore scientifico e formativo, consolidando il legame con il territorio e con il mondo accademico, nella consapevolezza che la formazione continua sia un pilastro essenziale per un’avvocatura sempre più competente e responsabile.