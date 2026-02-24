Università di Foggia e Policlinico insieme per il benessere dei sanitari: “Prendersi cura di chi ti cura”

FOGGIA – Un corso strutturato di Mindfulness per contrastare il burnout tra i medici e migliorare la qualità dell’assistenza sanitaria. Prenderà il via domani, 25 febbraio 2026, alle ore 18, presso la palestra della Medicina Fisica e Riabilitativa del Policlinico di Foggia, il progetto promosso dal professor Gaetano Serviddio, direttore del Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche dell’Università di Foggia.

Il percorso, della durata di dodici settimane, è rivolto a specializzandi, medici strutturati e borsisti della Scuola di Medicina Interna. L’iniziativa nasce in collaborazione con la professoressa Tiziana Quarto, docente di Psicologia, e sarà condotta dalla dottoressa Amalia Quotta, psicologa esperta in tecniche di mindfulness applicate ai contesti ad alto carico emotivo. “Il burnout non è una fragilità individuale, ma un fenomeno sistemico”, sottolinea Serviddio, evidenziando come la tutela della salute mentale dei sanitari sia parte integrante della qualità assistenziale. Secondo il docente, la mindfulness rappresenta uno strumento concreto di regolazione emotiva e gestione dello stress, con effetti diretti anche sulla sicurezza delle cure.

L’elemento distintivo del progetto è la sua impostazione scientifica: i partecipanti saranno sottoposti a test validati prima e dopo il percorso per misurare livelli di burnout, qualità del sonno e stress percepito. L’obiettivo è raccogliere dati oggettivi sull’efficacia dell’intervento e proporre alla Regione Puglia un modello strutturato e replicabile. Se i risultati confermeranno una riduzione significativa degli indicatori di stress, l’esperienza potrà diventare un progetto pilota regionale, con possibili sviluppi anche a livello nazionale. Con questa iniziativa, Università e Policlinico di Foggia intendono affermare una visione moderna della sanità pubblica, in cui eccellenza clinica e sostenibilità umana procedono di pari passo.