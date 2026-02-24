Edizione n° 5987

BALLON D'ESSAI

BASSETTI LATTINE // Lattine nei supermercati vietate, Bassetti: «Rischio tumori e problemi di fertilità»
24 Febbraio 2026 - ore  09:54

CALEMBOUR

CALA M5S DI CONTE // Sondaggi: arretra il M5S, Calenda supera Vannacci tra i partiti minori
24 Febbraio 2026 - ore  09:57

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Foggia // Università di Foggia e Policlinico insieme per il benessere dei sanitari: “Prendersi cura di chi ti cura”

UNIFOGGIA POLICLINICO Università di Foggia e Policlinico insieme per il benessere dei sanitari: “Prendersi cura di chi ti cura”

Un corso strutturato di Mindfulness per contrastare il burnout tra i medici e migliorare la qualità dell’assistenza sanitaria

Università di Foggia e Policlinico insieme per il benessere dei sanitari: “Prendersi cura di chi ti cura”

Prof. G. Serviddio - foto

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
24 Febbraio 2026
Foggia // Lifestyle //

FOGGIA – Un corso strutturato di Mindfulness per contrastare il burnout tra i medici e migliorare la qualità dell’assistenza sanitaria. Prenderà il via domani, 25 febbraio 2026, alle ore 18, presso la palestra della Medicina Fisica e Riabilitativa del Policlinico di Foggia, il progetto promosso dal professor Gaetano Serviddio, direttore del Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche dell’Università di Foggia.

Il percorso, della durata di dodici settimane, è rivolto a specializzandi, medici strutturati e borsisti della Scuola di Medicina Interna. L’iniziativa nasce in collaborazione con la professoressa Tiziana Quarto, docente di Psicologia, e sarà condotta dalla dottoressa Amalia Quotta, psicologa esperta in tecniche di mindfulness applicate ai contesti ad alto carico emotivo. “Il burnout non è una fragilità individuale, ma un fenomeno sistemico”, sottolinea Serviddio, evidenziando come la tutela della salute mentale dei sanitari sia parte integrante della qualità assistenziale. Secondo il docente, la mindfulness rappresenta uno strumento concreto di regolazione emotiva e gestione dello stress, con effetti diretti anche sulla sicurezza delle cure.

L’elemento distintivo del progetto è la sua impostazione scientifica: i partecipanti saranno sottoposti a test validati prima e dopo il percorso per misurare livelli di burnout, qualità del sonno e stress percepito. L’obiettivo è raccogliere dati oggettivi sull’efficacia dell’intervento e proporre alla Regione Puglia un modello strutturato e replicabile. Se i risultati confermeranno una riduzione significativa degli indicatori di stress, l’esperienza potrà diventare un progetto pilota regionale, con possibili sviluppi anche a livello nazionale. Con questa iniziativa, Università e Policlinico di Foggia intendono affermare una visione moderna della sanità pubblica, in cui eccellenza clinica e sostenibilità umana procedono di pari passo.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CASINO ONLINE NON AAMS

CASINO NON AAMS

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

“L’emozione sorge laddove corpo e mente si incontrano.” Eckhart Tolle

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO