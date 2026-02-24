Vertice in Asl Bat per la piccola Francesca Pia. Rossella Falcone: “Da qui ripartiamo insieme”

ANDRIA, 24 febbraio 2026. Un tavolo attorno al quale sedersi, guardarsi negli occhi e costruire risposte. È da qui che si è ripartiti questa mattina nella sede dell’Asl Bat ad Andria, dove la consigliera regionale pugliese, Rossella Falcone, ha promosso un incontro dedicato al caso di Francesca Pia, la bambina di nove anni di San Ferdinando di Puglia cardiopatica dalla nascita e in ventilazione assistita, tornata al centro dell’attenzione pubblica dopo l’appello lanciato dai genitori attraverso StatoQuotidiano.it.

«Quella di Francesca Pia è una storia che non mi ha lasciata indifferente – ha dichiarato la dottoressa Rossella Falcone –. È una bambina meravigliosa, amata e protetta ogni giorno dalla sua famiglia, che con dignità e coraggio chiede solo certezze e maggiore serenità. Ho sentito il dovere di prendere a cuore il loro appello».

Falcone ha spiegato di aver voluto «creare un momento di incontro per mettere intorno allo stesso tavolo famiglia e istituzioni, perché la sanità deve essere prima di tutto collaborazione, ascolto, rete». Un passaggio che segna un cambio di passo rispetto alle tensioni e ai timori raccontati nei giorni scorsi dai genitori.

Al tavolo erano presenti, tra gli altri, Giuseppe Calabrese, dirigente medico specializzato in Cardiologia presso il Policlinico di Bari; Stefano Colelli, direttore della Centrale operativa 118 dell’Asl Foggia; Tiziana Dimatteo, direttrice generale dell’Asl Bat; Nicola Grifa, primario del Pronto soccorso dell’ospedale di Cerignola; Francesco Giovanni Manfredi, dirigente medico di I livello in Ortopedia e Traumatologia all’Ospedale Pediatrico Giovanni XXIII di Bari; Anna Maria Natola, direttrice dell’Emergenza sanitaria 118 dell’Asl Bari; Antonio Giuseppe Nigri, direttore generale dell’Asl Foggia.

Un confronto definito «concreto» dalla dottoressa Rossella Falcone, che ha sottolineato come «il tema della disabilità sia delicato e complesso. C’è ancora tanto da fare, ma il confronto di oggi può essere un punto di partenza per costruire un percorso fatto di maggiore consapevolezza, inclusione e sostegno reale. Non si tratta solo di rispondere a un’emergenza, ma di rafforzare un sistema che sappia accompagnare, con chiarezza e umanità».

L’incontro arriva a pochi giorni dall’articolo pubblicato il 10 febbraio su StatoQuotidiano.it, nel quale mamma Rossella e papà Gaetano avevano ricostruito quanto accaduto il 2 febbraio al Pronto soccorso dell’ospedale “Dimiccoli” di Barletta. I genitori avevano raccontato di un lungo tempo di attesa per una valutazione specialistica, del timore di un trasferimento a Bari e della mancanza, a loro dire, di certezze operative in caso di emergenza per una bambina che vive H24 con ventilazione assistita, ossigeno e aspirazione.

Una vicenda che aveva riportato al centro il nodo della presa in carico stabile per pazienti pediatrici fragili e complessi, tra assistenza domiciliare, rete dell’emergenza e percorsi ospedalieri dedicati. «Non chiediamo privilegi – avevano detto a StatoQuotidiano.it – ma sicurezza. Per nostra figlia e per la serenità della nostra famiglia».

Questa mattina, al termine dell’incontro, mamma e papà di Francesca Pia hanno ribadito alla nostra testata la loro determinazione: «Lotteremo ogni giorno per il benessere di nostra figlia, non ci arrenderemo. Ringraziamo tutti i presenti per l’attenzione dimostrata e la consigliera regionale Falcone per aver promosso questo tavolo. Ringraziamo anche StatoQuotidiano.it per aver dato voce alla nostra storia».

Parole che confermano lo spirito con cui la famiglia ha scelto di rendere pubblica la propria esperienza: non uno scontro, ma una richiesta di ascolto e di certezze.

«A Francesca e ai suoi genitori va la mia vicinanza personale e istituzionale – ha concluso Falcone –. La presenza dei direttori e dei professionisti oggi è il segno che fare rete è possibile. Da qui vogliamo ripartire. Insieme. Per scrivere una nuova pagina di speranza e di collaborazione, per questa famiglia e per tutte quelle che vivono situazioni di fragilità».

Il vertice di Andria rappresenta ora un punto di partenza. Resta la sfida di tradurre il confronto in atti concreti: protocolli chiari, percorsi condivisi, riferimenti certi nei momenti di emergenza.

