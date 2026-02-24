Xylella, il Gargano teme un nuovo focolaio

La Regione Puglia rafforza la propria strategia contro la diffusione della Xylella, puntando su competenze scientifiche di livello internazionale, mentre nel territorio del Gargano cresce la preoccupazione per 177 nuovi alberi risultati infetti nel Foggiano.

Il presidente Antonio Decaro e l’assessore all’Agricoltura Francesco Paolicelli hanno incontrato la ricercatrice spagnola Blanca B. Landa, che entrerà a far parte del comitato tecnico scientifico regionale impegnato nel contrasto ai vettori della Xylella fastidiosa. Landa, in forza all’Institute for Sustainable Agriculture del Consiglio nazionale delle ricerche spagnolo e coordinatrice del progetto europeo BeXy – Beyond Xylella, è considerata una delle massime autorità nello studio dell’epidemiologia e della variabilità genetica del batterio, con ricerche sviluppate anche nelle Baleari.

Secondo Decaro, il contributo della studiosa sarà decisivo per potenziare le azioni di prevenzione, contenimento e rigenerazione del paesaggio, confermando la scelta della Regione di investire su ricerca e cooperazione internazionale. Sulla stessa linea l’assessore Paolicelli, che evidenzia la necessità di un approccio integrato e fondato su solide basi scientifiche per affrontare una crisi che incide profondamente sul comparto agricolo pugliese.

Parallelamente al rafforzamento del fronte tecnico scientifico, sul piano politico si registra una nuova tensione. Il consigliere regionale Napoleone Cera ha chiesto un’audizione urgente in Commissione Agricoltura dopo la conferma di ulteriori alberi contaminati nel Gargano, sottolineando che il promontorio non può trasformarsi nel prossimo epicentro dell’emergenza.

La richiesta punta a ottenere un aggiornamento dettagliato sulla situazione epidemiologica e un piano tempestivo di interventi e sostegni per gli agricoltori, con l’obiettivo di evitare che, dopo il Salento, anche l’area garganica venga travolta dall’avanzata del batterio.

Tra potenziamento delle competenze scientifiche e confronto istituzionale, la battaglia contro la Xylella si conferma una delle sfide più complesse e strategiche per il futuro agricolo e paesaggistico della Puglia.

Lo riporta ilfattodelgargano.it.