Ilva: dopo guasto centrale 225 esuberi, pronti contratti solidarietà

ILVA ha comunicato ai sindacati dei metalmeccanici che il fermo a scacchiera di alcuni impianti, causato da un guasto alla centrale elettrica interna, comporta l'esubero temporaneo di 225 addetti impiegati nel reparto Treno nastri 1 (125) e nelle Acciaierie 1 e 2 (100). Per i dipendenti coinvolti si ricorrerà ai contratti di solidarietà già utilizzati nello stabilimento dopo il rinnovo dell'accordo sindacale.

