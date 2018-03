Calcio. Il Manfredonia affronta il Gravina

IMMAGINE SSD MANFREDONIA CALCIO (archivio)

Manfredonia, 24 marzo 2018. Arbitrerà il signor Tommaso Zamagni (Sezione Di Cesena) il match Gravina-Manfredonia valido per la 28° giornata del campionato di serie d girone h, in programma domenica 25 marzo 2018, alle 15.30, allo stadio Stefano Vicino. L’arbitro sarà coadiuvato dagli assistenti: Roberto Nardi (Sezione Di Taranto) e Emanuele Fumarulo (Sezione Di Barletta). Il Manfredonia ha 13 punti in classifica, il Gravina 44. I sipontini faranno tutto il possibile, per vincere la gara. Per il Manfredonia, tutti i calciatori saranno disponibili, per il Gravina mancheranno gli infortunati, Balzano e Molinari. Classifica

Potenza 68

Cavese 60

Audace Cerignola 53*

Team Altamura 53*

Taranto 53

Gravina 44

Az Picerno 43*

Nardò 43

Pomigliano 29

Turris 28 (-4 pen.)

Città Di Gragnano 28*

Sarnese 27 (-2 pen.)

Francavilla 27

San Severo 26

Aversa Normanna 23

Frattese 22

Manfredonia 13 (-2 pen.)

Sporting Fulgor 12 Gare Della 28° Giornata

Sarnese-Audace Cerignola

Pomigliano-Aversa Normanna

Nardò-Cavese

Sporting Fulgor-Città Di Gragnano

Gravina-Manfredonia

Francavilla-Potenza

Frattese-Taranto

San Severo-Team Altamura

A cura di Sipontina Prencipe, 24 marzo 2018

