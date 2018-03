FONTE COMUNE DI FOGGIA

Di:



Foggia. ”5 milioni di euro per la rigenerazione urbana sostenibile di Borgo Croci. Il Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio della Regione Puglia, ha deliberato ieri l’approvazione della graduatoria dei progetti. ammessi a finanziamento. La nostra città si è classificata al 20simo posto sulle totali 83 posizioni, attestandosi prima di Bari, Taranto e Lecce. Un ulteriore importante risultato, centrato anche grazie al lavoro svolto dal partenariato composto da FAI, Confindustria, Distretto Produttivo Puglia Creativa, Legambiente Circolo “Gaia”, Fareambiente, CGIL, Confcommercio, Confesercenti, CONFAPI, ITS Apulia Digital Maker, IISS Giannone Masi, ANCE, Collegio dei Geometri, CISL e ARCI, che permetterà di restituire nuova centralità ad un’area degradata di Foggia, incidendo anche sulle dinamiche sociali. Hanno contribuito alla redazione della proposta progettuale Finepro srl e Cia’t Studio srl”. Lo rende noto il sindaco di Foggia, Franco Landella. Foggia, “5 milioni per rigenerazione Borgo Croci” ultima modifica: da

Nota. Si informano i lettori che la testata giornalistica Statoquotidiano (www.statoquotidiano.it) è responsabile solo dei contenuti multimediali (video, foto etc) e dei testi presenti nella sezione "Articoli" e "Documenti". Non è in alcun modo responsabile dei contenuti e dei commenti presenti in tutte le sezioni del sito.