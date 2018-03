Giuseppe La Torre, attuale assessore alla cultura e allo sport del Comune di Manfredonia - PH SAVERIO DE NITTIS

Di:



Foggia. Messaggio di solidarietà di Leonardo Di Gioia e Rosario Cusmai all’assessore comunale di Manfredonia, Giuseppe La Torre, vittima di una aggressione fisica. “Esprimiamo la nostra solidarietà e quella dei civici di Capitanata a Giuseppe La Torre, assessore alla Cultura e Sport del Comune di Manfredonia, per la deprecabile aggressione fisica subita. Ancora una volta si cerca di intimidire un rappresentate istituzionale del nostro territorio e, di nuovo, ci stringiamo coraggiosamente al fianco di coloro i quali amministrano quotidianamente il bene comune con capacità e senza mai cedere allo scoramento o violenze verbali, psicologiche e fisiche perpetrate da chi pretende privilegi o diritti attraverso la prevaricazione. Esortiamo l’assessore La Torre a proseguire nella sua azione amministrativa profondendo sempre le sue migliori energie nella consapevolezza di non essere solo“. Di Gioia e Cusmai: solidarietà all’assessore Giuseppe La Torre ultima modifica: da

Nota. Si informano i lettori che la testata giornalistica Statoquotidiano (www.statoquotidiano.it) è responsabile solo dei contenuti multimediali (video, foto etc) e dei testi presenti nella sezione "Articoli" e "Documenti". Non è in alcun modo responsabile dei contenuti e dei commenti presenti in tutte le sezioni del sito.