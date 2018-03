Manfredonia, Giovanni Caratù (ST)

”Solidarietà umana e politica a Giuseppe La Torre e all’istituzione che rappresenta. È stata aggredita prima l’istituzione poi l’uomo politico. Le cause o le motivazioni non giustificano mai la violenza fisica. Manfredonia che funzione invita il Sindaco Angelo Riccardi a tutelare le istituzioni. Augura a Giuseppe La Torre una pronta guarigione”. Giovanni Caratù “Violenza mai giustificabile, solidarietà a Giuseppe La Torre” ultima modifica: da

