Grazia Manna “Black Land, ora non hanno disponibilità per la bonifica”

Troia, 24 marzo 2018. ”Oggi gli attuali proprietari del sito I.A.O dicono che non hanno disponibilità economiche per procedere alla bonifica. Dove sono finiti gli introiti relativi a quel periodo?”. E’ quanto chiede in un post Grazia Manna, attivista del Movimento 5 Stelle, commentando la recente confisca di beni e disponibilità finanziarie, per 6 milioni di euro, da parte della DIA di Bari nei confronti del pluripregiudicato Gerio Ciaffa, “reo di aver smaltito irritualmente rifiuti speciali altamente tossici, a fronte di un ingiusto profitto derivante dall’offerta, fuori mercato, proposta a diversi centri di stoccaggio“.

Grazia Manna ritiene che “grazie alle leggi sulla prescrizione, volute dal centrodestra”, negli anni scorsi c’è stata “l’estinzione delle imputazioni a carico del rappresentante legale Giuseppe De Munari della I.A.O. e dell’ing. Francesco Paolo Fantini, proprietario dell’area industriale della I.A.O”.

“Nel giro di 2 anni furono interrate circa 300 mila tonnellate di rifiuti tossici e pericolosi, nel sito della I.A.O, provenienti da ogni parte d’Italia, dalla Germania e addirittura dalla Corea senza che i due (De Munari e Fantini, quest’ultimo già Presidente della Confindustria e, all’epoca dei misfatti, capogruppo FI alla Provincia di Foggia) avessero un’autorizzazione”, dice la Manna.

“Nonostante le denunce degli abitanti di Giardinetto, di Legambiente e degli ambientalisti, nessuno mosse un dito o vide transitare TIR carichi di ogni tipo di rifiuti”, conclude la Manna.