Italo Magno “Piena solidarietà a Giuseppe La Torre”

Italo Magno, consigliere comunale "Manfredonia Nuova"

In riferimento alla vile aggressione avvenuta ai danni dell'Assessore Giuseppe La Torre, con vivo sentimento e partecipazione, esprimo la mia piena solidarietà a lui ed alla sua famiglia, con l'augurio di una pronta guarigione. Stringiamoci tutti in una libera e civile dialettica democratica, perché tali atti vengano isolati non possano più avvenire". Italo Magno

