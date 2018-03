La Allianz San Severo si gusta il primato

Di:

San Severo, 24 marzo 2018. Sull’ormai familiare campo del PalaGuerrieri l’Allianz Pazienza San Severo, grazie alla vittoria sui padroni di casa della Janus, si è guadagnata il matematico primo posto del Girone C. 10 punti di vantaggio sul Basket Recanati, a quattro giornate dal termine della regular season confermano un primato mai in discussione, maturato sin dalla prima giornata e incrementato grazie alle 15 vittorie consecutive del girone di andata.

Questi numeri hanno portato la squadra alla ribalta dello sport e del giornalismo nazionale, guadagnandosi l’attenzione di testate quali il Corriere dello Sport.

Ampio il risalto anche delle testate giornalistiche televisive quali Rai Puglia che le ha dedicato una bella pagina in onore del percorso compiuto. Sembra che in casa giallonera si sia trovata la pietra filosofale.

Alchimia perfetta tra tutte le componenti: i giocatori che sudano allenamento dopo allenamento, lo staff tecnico con coach Salvemini giunto a San Severo fermamente convinto di dar lustro alla Città assieme a Nicolas Panizza e Giacomo Piersante, la società che ha saputo muoversi sul mercato costruendo un roster di qualità, gli sponsor che sostengono con entusiasmo la squadra e per finire – last but not least – i tifosi, quel sesto uomo che non ha mai abbandonato la squadra, riempiendo sempre anche i palasport avversari e facendosi conoscere come l’onda giallonera, da tutti invidiata.

Intanto domenica c’è la XXVII giornata, con i neri che ricevono la Teramo Basket 1960 reduce dalla sconfitta interna con Civitanova (costata la panchina a Coach Piero Bianchi). I sostituti Massimo Gramenzi e Stefano Di Francesco sono pronti a giocarsi tutte le carte, anche qualche jolly nascosto, per riagganciare il treno playoff distante solo due punti ma che è ambito da tante concorrenti agguerrite.

La Allianz Pazienza Cestistica Città di San Severo promette di non cullarsi sugli allori, determinata a vivere questo finale di stagione come un “set test” in vista dei playoff. Il pensiero della società nelle parole del vice presidente Michele Gravina: “Un doveroso ringraziamento ai ragazzi, ai coach e a tutto lo staff per questa stagione fin qui impeccabile. Ma, come si suol dire, l’appetito vien mangiando, dunque giunti a questo punto vogliamo a tutti i costi arrivare… fino a Giugno!” I tifosi ci sperano e come sempre gremiranno il Palacastellana.

Direzione arbitrale affidata a Matteo Sironi di Sesto San Giovanni e Marcello Martinelli di Brescia.

Ufficio stampa Cestistica Città di San Severo