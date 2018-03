da sx: GIANNI FIORE, ANTONIO TASSO, MASSIMILIANO RITUCCI, L'AVVOCATO VANNI SALCUNI (FACEBOOK)

Il Movimento 5 Stelle di Manfredonia esprime sincera solidarietà all’Assessore alla Cultura ed allo Sport del Comune di Manfredonia, Giuseppe La Torre, vittima di un’aggressione poche ore fa. “Non ci sono noti i dettagli del gravissimo gesto, ma lo condanniamo totalmente e siamo vicini a lui ed alla sua famiglia, immaginando la loro sofferenza e augurando loro di riacquistare presto la propria serenità”. Con queste parole, i portavoce alla Camera dei Deputati, Antonio Tasso e Francesca Troiano, ed i portavoce in Consiglio Comunale, Gianni Fiore e Massimiliano Ritucci, unitamente a tutti gli attivisti, manifestano la loro vicinanza all’amministratore sipontino. M5S Manfredonia “Solidarietà a Giuseppe La Torre” ultima modifica: da

