Manfredonia, aggressione a Giuseppe La Torre: arrestato 33enne

Di:

Manfredonia, 24 marzo 2018. A causa della violenta aggressione ai danni dell’assessore Giuseppe La Torre – avvenuta ieri, verso le ore 19.30 in via Campanile, nei pressi di un’uscita secondaria di Palazzo San Domenico – , un 33enne di Manfredonia è stato arrestato dai Carabinieri del locale Comando Compagnia.

Come già comunicato, il referente dell’Amministrazione era uscito da un portone secondario di Palazzo San Domenico quando si sarebbe trovato davanti l’uomo che lo ha aggredito, forse per problemi legati al lavoro. Non è detto che l’obiettivo del 33enne fosse proprio La Torre: l’aggressione era diretta a rappresentanti del Comune, a prescindere.

La Torre sarebbe stato colpito con calci e pugni. Sul posto sono in seguito arrivati i Carabinieri del locale Comando Compagnia e i sanitari del 118.

L’assessore comunale è stato trasportato in ospedale a Manfredonia per le cure mediche. L’aggressore è stato individuato e portato in caserma per gli accertamenti necessari. In seguito l’arresto.

Numerosi i messaggi e le note stampa di solidarietà a Giuseppe La Torre per quanto avvenuto.

Redazione StatoQuotidiano.it – Riproduzione riservata