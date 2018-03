IN PRIMO PIANO IL CAPITANO TOMMASO CASTRIGNANO (PH ANTONIO TROIANO)

Manfredonia, 24 marzo 2018. Il Comandante e tutti gli operatori di Polizia locale di Manfredonia esprimono, in una nota stampa, “la loro vicinanza e solidarietà al proprio assessore Giuseppe La Torre e alla sua famiglia, per il vile gesto commesso nei suoi confronti, condannando fortemente il vergognoso atto di violenza”. Manfredonia. Aggressione a Giuseppe La Torre, solidarietà corpo Polizia municipale ultima modifica: da

