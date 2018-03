Manfredonia in Movimento “La violenza non porta nessuna soluzione”

Di:

Manfredonia, 24 marzo 2018. ”Il meetup Manfredonia in Movimento Amici di Beppe Grillo esprime solidarietà all’assessore Giuseppe La Torre per l’aggressione ricevuta. Cosi come anni fa successe con l’allora assessore Paolo Cascavilla la riflessione è la medesima: la violenza non è mai una risposta nè tanto meno porta a una soluzione.

A nostro avviso occorre serenamente convocare tutte le espressioni di cittadinanza attiva e affrontare con toni bassi e costruttivi l’emergenza sociale di Manfredonia”.