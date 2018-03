Giuseppe La Torre, attuale assessore alla cultura e allo sport del Comune di Manfredonia

“Il Partito Democratico di Manfredonia esprime solidarietà e vicinanza all’Assessore Giuseppe La Torre per l’aggressione subita nella serata di ieri, all’ingresso di Palazzo di Città. La violenza fisica e verbale, oltre a non essere efficace strumento per risolvere le controversie ed il disagio sociale da cui spesso è generata, va condannata senza se e senza ma. Il ripristino delle regole del vivere comune devono essere alla base di una migliore qualità della vita. Auguriamo all’Assessore una pronta guarigione, e auspichiamo che atti simili non si ripetano più”. (NOTA STAMPA) PD “Solidarietà e vicinanza all’assessore Giuseppe La Torre” ultima modifica: da

